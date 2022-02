Frattaminore, bomba carta esplode e danneggia il cancello di un palazzo

Paura nella notte a Frattaminore, dove, intorno alle 2.20, l’esplosione di una bomba carta ha danneggiato il cancello di uno stabile.

Attimi di apprensione nella notte a Frattaminore, in provincia di Napoli. Intorno alle 2,20 i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via Sant’Angelo per l’esplosione di una bomba carta.

Secondo quanto accertato, lo scoppio causato da ignoti avrebbe danneggiato il cancello di uno stabile al civico 16. Nessun ferito, in corso le indagini dei militari dell’Arma per chiarire la dinamica.