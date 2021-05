Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Tutti i modi per poter seguire Fiorentina-Napoli, sfida fondamentale per la rincorsa a una posizione Champions da parte della formazione di Gattuso.

Fiorentina-Napoli | Sara’ una Fiorentina che dovra’ rinunciare verosimilmente a Bartlomiej Dragowski quella che oggi, alle 12.30 al Franchi, affrontera’ il Calcio Napoli nella penultima giornata del campionato di serie A. L’estremo difensore polacco infatti accusa ancora delle noie muscolari alla gamba sinistra e, dunque, si va verso la conferma di Pietro Terracciano fra i pali, con in difesa una linea a tre formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Maggiori dubbi per Beppe Iachini per cio’ che riguarda il centrocampo con ballottaggio aperto fra Igor e Biraghi a sinistra e fra Bonaventura e Castrovilli per uno dei due ruoli di interno di centrocampo, con Pulgar che sara’ ancora regista e Venuti che sara’ impiegato sulla fascia destra. In attacco possibile il recupero di Franck Ribery che potrebbe disputare la sua ultima gara in maglia viola se entro il prossimo 30 giugno non rinnovera’ il suo attuale contratto in scadenza con la Fiorentina, con Vlahovic inamovibile come prima punta.

Gattuso ha lavorato molto sulla testa dei calciatori per evitare distrazioni esterne, consapevole dell’importanza della qualificazione in Champions per gli azzurri. Non ce la fa ancora a recuperare Koulibaly che potrebbe tornare solo con il Verona. Out anche Lobotka che si e’ rivisto a Castel Volturno sempre in palestra. La squadra che sara’ schierata in Toscana non sara’ diversa da quella che ha travolto l’Udinese. Ci sara’ il cambio a centrocampo con Demme al posto di Bakayoko dall’inizio. Con il tedesco sempre Fabian Ruiz e Zielinski. Tra i pali potrebbe tornare Ospina, ma Meret e’ il favorito. In difesa centralmente agiranno Manolas e Rrahmani, a destra Di Lorenzo e a sinistra ancora Hysaj. In attacco non manchera’ il bomber Osimhen con Politano e Insigne esterni.

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 23 Venuti, 5 Bonaventura, 78 Pulgar, 10 Castrovilli, 3 Biraghi, 9 Vlahovic, 7 Ribery. All.: Iachini.

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrhamani, 23 Hysaj, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. All.: Gattuso.

Dove vedere Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno inoltre seguire Fiorentina-Napoli su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Per quanto riguarda lo streaming, Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.