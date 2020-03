Navigare: fissate le nuove date dell’evento nautico al Circolo Nautico Posillipo

Navigare: fissate le nuove date della 34^ edizione, l’evento nautico si svolgerà al Circolo Nautico Posillipo dal 18 al 26 aprile 2020.

La 34.ma edizione del Navigare, l’evento nautico con le prove di imbarcazioni in mare, si svolgerà al circolo nautico Posillipo di Napoli dal 18 al 26 aprile 2020. Le nuove date sono state definite dal presidente di Afina, Gennaro Amato, in accordo con l’intero direttivo dell’associazione, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha inibito ogni evento sino al prossimo 3 aprile.

“È ovvio che dovevamo rinviare l’appuntamento che era fissato, in precedenza, dal 28 marzo al 5 aprile – afferma Gennaro Amato, presidente di Afina – rispettando così le regole, sia quelle indicate dal Governo sia quelle di buon senso, ma allo stesso tempo dobbiamo andare avanti nei progetti di lavoro e non fermare l’economia di un intero settore. L’augurio è quello di tornare tutti alla normalità e di superare questo difficile momento e di essere costruttivi e propositivi”.

La manifestazione, che in precedenza era fissata con l’apertura nell’ultimo weekend di marzo, inizierà dunque sabato 18 aprile e durerà nove giorni sino a domenica 26. L’appuntamento, che ha tra le prerogative oltre l’accesso libero a tutti i visitatori anche quella di poter provare le barche in mare, prevede l’adesione di 30 aziende che esporranno circa 80 modelli tra yacht, gozzi, motoscafi, ma anche accessori e servizi della filiera nautica.