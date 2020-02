Frank Cho arriva al Comicon di Napoli

Il Fumettista Frank Cho sarà ospite della fiera che si terrà dal 30 Aprile al 3 Maggio alla Mostra d’Oltremare.

di Piero Lombardi – Annuncio incredibile per il Comicon di Napoli. Il Fumettista Frank Cho sarà ospite della fiera che si terrà dal 30 Aprile al 3 Maggio alla Mostra d’Oltremare.

Cho ha lavorato con le più grandi case editrici come Image Comics, Marvel e DC oltre ad aver partecipato a svariati progetti indipendenti. Sono degni di nota i suoi lavori di Shanna the She Devil del 2005, New Avengers, Spider-Man, Liberty Meadows e Mighty Avengers.

Frank Cho è conosciuto in tutto il mondo per il suo stile realistico e altamente dettagliato, recentemente ha riscosso un enorme successo per le sue copertine di Harley Queen per la DC.