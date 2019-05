Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 maggio (fine settimana della Festa della mamma).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 11 a domenica 12 maggio, ovvero quello in cui si festeggia la Festa della mamma. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano la cultura: ecco alcune delle principali.

Wine&Thecity 2019: creatività e buon vino

Fino a sabato 18 maggio, ci sarà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna napoletana che celebra la creatività urbana e il buon vino con eventi diffusi sul territorio. Per venerdì 10 maggio (ore 19) è previsto un reading di poesie, mentre sabato 11 maggio (ore 19.30) ci sarà il trekking nella Antica Vigna di San Martino.

Galleria Borbonica: Le 4 Giornate di Napoli con visita guidata e concerto jazz

Sabato 11 maggio (ore 21.30), alla Galleria Borbonica ci sarà un concerto della Mario Romano Quartieri Jazz nel sottosuolo di Napoli con il loro ultimo album “Le 4 giornate di Napoli”, con anche una visita guidata in quei luoghi magici della città. Prezzo biglietto: Passeggiata al percorso standard + Concerto 20 euro.

Meditazione in Villa Floridiana: Napoli incontra il Tibet

Prosegue anche per il 2019 la manifestazione Napoli incontra il Tibet in Floridiana, incontri di meditazione che si svolgono periodicamente nel Museo Duca di Martina del Vomero. L’incontro di meditazione è previsto per domenica 12 maggio (ore 11), biglietto ridotto del museo (2 euro) intero 4 euro.

Tutto questo senza dimenticare tanti altri grandi appuntamenti culturali, a cominciare dalle tantissime iniziative del programma del Maggio dei monumenti 2019, oltre che le bellissime mostre su Canova al Mann, su Caravaggio a Capodimonte e Muhammad Ali al Pan.

Spostandosi a Marcianise (Caserta), da segnalare anche la mostra fotografica #NapoliViva: le foto inedite di Sergio Siano alla Reggia Designer Outlet.