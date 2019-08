Ferragosto: tantissime le iniziative e gli eventi per chi resterà nella città partenopea giovedì 15 agosto.

Sarà ancora una volta un Ferragosto pieno di eventi a Napoli, riservati a chi trascorrerà le giornate più calde dell’anno nella città partenopea. Tantissimi gli appuntamenti proposti, tra divertimento, cultura e spettacolo. Ecco alcuni dei principali.

Agnano, Ferragosto alle Terme con la Festa di Mezz’Agosto: barbecue e bagno in piscina

Speciale Ferragosto al Parco Benessere delle Terme di Agnano con La Festa di Mezz’Agosto, un grande party intorno a un barbecue con l’immancabile bagno in piscina. E’ possibile scegliere se pranzare o cenare. Alle 12 e alle 19 ci sarà un momento aperitivo, con cocktails e frutta per tutti gli ospiti. Divertimento e tanto relax con musica live e dj set. Ingresso 25 euro (con il costo del biglietto che prevede anche l’utilizzo di tutti servizi abituali del Parco Benessere). Per info e prenotazioni: 081 2305846.

Full Moon Kayak di Ferragosto: escursione nel Golfo di Napoli

Nei giorni del Ferragosto (14/15/16 agosto 2019) torna l’appuntamento Full Moon Kayak, la suggestiva escursione per ammirare il Golfo di Napoli illuminato dalla luna piena promossa da “Kayak Napoli”. A bordo dei Kayak, si potranno esplorare la costa di Posillipo, il Borgo di Marechiaro, la riserva della Gaiola e la Baia di Trentaremi. Inoltre, in programma anche un brindisi in mare “per salutare la luna piena” e un piccolo aperitivo in spiaggia al rientro per continuare a godersi la serata. Punto d’incontro: Rocce Verdi – Via Posillipo, 68 (possibilità di parcheggio). Appuntamento alle 18:00, costo: 30€ adulti e 20€ bambini (4-13 anni). Info: 3476140635 e 338 210 9978 oppure su Messenger m.me/kayaknapoli Prenotazioni www.kayaknapoli.com/full-moon-kayak/

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, il folto programma di Edenlandia, quello di Estate a Napoli 2019 (in cui spicca la rassegna comica Ridere 2019), la mostra su L’amica geniale al Madre e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.