Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 maggio (tra cui spicca Una città per giocare in Villa Comunale).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 25 a domenica 26 maggio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Vomero: A piedi nudi nel Parco di Villa Floridiana

A partire da venerdì pomeriggio, alle ore 17, fino a domenica sera, A piedi nudi nel Parco di Villa Floridiana, con la VII edizione del festival Teatrino della Verzura. Si tratta di una rassegna di danza e movimento che dal 2011 anima i viali e i suggestivi spazi della Floridiana. Il programma comincia venerdì pomeriggio con la performance di Maristella Martella e Giulia Piccinni, che danzeranno pizzica e taranta. Sabato mattina appuntamento alle 11 con danza, taràn e musica dal vivo di Alessia Scala e Carlo Roselli; nel pomeriggio, alle ore 17 tribal e yoga a cura di Maria Grazia Sarandrea. Domenica alle 10.30 Simona Lisi e Caterina Pontrandolfo faranno teatro danza e canzoni; alle 11 ci sarà uno spettacolo per bambini e yoga tales; nel pomeriggio ci saranno Song of songs dal Cantico dei Cantici, infine si potrà assistere alle “conversazioni in danza e natura”.

Il festival è a ingresso libero ed è organizzato da CDTM-Circuito Campano della danza, con il sostegno e la collaborazione della Soprintendenza per il Polo Speciale PSAE Museo Duca Di Martina Comune di Napoli, l’associazione Ventottozerosei Tribal Jazz, MAM-Matriarchivio del Mediterraneo.

Villa Comunale: Una città per giocare

Per la Giornata Mondiale del Gioco, in programma sabato 25 maggio, la Villa Comunale festeggerà dalle ore 10 alle 18 con il progetto Una città per giocare dell’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli. Ci saranno spazi di intrattenimento no-stop a cura di associazioni e artisti di comprovata esperienza, come Ludobus, Artingioco, AgriGiochiAmo – didattica e comunicazione rurale, La Danza delle Farfalle Onlus, l’Altralena, Circobus, Ludofficina, Natura SottoSopra, Liberi per crescere.

Orto Botanico: Le fiabe di primavera

Doppio appuntamento all’Orto Botanico con Le Fiabe di Primavera. L’appuntamento è per sabato mattina alle ore 11 (via Foria 223) con i bambini dai 5 ai 10 anni, per assistere a Il Magico Pifferaio. Inoltre, andrà in scena anche Storia di un albero e di un bambino. Produzioni curate dagli attori e i registi de I Teatrini, Giovanna Facciolo con Jessica Festa, Antonio Torino, Viviana Ulisse, costumi di Antonietta Rendina, scene Monica Costigliola in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Per ognuno degli spettacoli c’è un biglietto unico di 8 euro.

Tutto questo senza dimenticare altri grandi appuntamenti, come le ormai consolidate mostre su Canova al Mann e su Caravaggio a Capodimonte, oltre agli eventi Green Paradise alla Mostra d’oltremare e il “misterioso” evento di Liberato ai Quartieri spagnoli.