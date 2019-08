Eventi a Napoli di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, spettacolo e gastronomia (con l’attesissimo Bufala Fest sul Lungomare).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, spettacolo e gastronomia: ecco alcune delle principali.

Bufala Fest: partenza sabato 31 agosto sul Lungomare Caracciolo

Da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, sul Lungomare di Napoli torna il Bufala Fest – non solo mozzarella, con un fitto cartellone di eventi, oltre, ovviamente, ai tanti stand con le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show cooking dei chef stellati.

Notte delle Lanterne dei desideri: Magie d’Estate all’Averno

Domenica 1 settembre ci sarà una serata magica sul Lago D’Averno. Sarà un itinerario suggestivo sulle sponde del lago, con la luce delle lanterne e desideri da avverare. Il tour è a cura delle associazioni Itinerari storici Alchemici nelle vie di Napoli e Templari a Napoli alchimia, esoterismo, architettura e storia. Contributo Visita guidata con lanterna dei desideri e biglietto del cielo 12 euro. Prenotazioni al 320 6875887. Appuntamento ore 20 altezza ristorante Caronte in Via Lago d’Averno.

Luciano De Crescenzo: un tour alla scoperta della sua Napoli

Domenica 1 settembre (ore 10), appuntamento con una passeggiata alla scoperta di un grande napoletano e dei suoi libri, per visitare i luoghi di Luciano De Crescenzo, recentemente scomparso all’età di 91 anni.

Sarà l’occasione per vivere la magia dei luoghi nei quali ha girato i suoi film (il palazzo di via Foria in cui è ambientato Così parlò Bellavista su tutti) e quelli ai quali era legato per motivi personali (i vicoli del Centro storico e il suo quartiere d’origine, Santa Lucia, in cui condivise la sua gioventù con un altro grande artista napoletano, Bud Spencer). Un viaggio alla scoperta della storia di Napoli, del presepe napoletano, del caffé sospeso, dei detti e delle usanze di una città che De Crescenzo ha raccontato in modo straordinario. Il tour ha una durata di 3 ore e il costo è di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 10 anni. Per info e prenotazioni 3498831295 sara.morosofi@gmail.com

Senza dimenticare, tra le altre iniziative culturali, la mostra su L’amica geniale al Madre e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.