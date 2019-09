Eventi a Napoli di sabato 21 e domenica 22 settembre: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, spettacolo e gastronomia (tra cui spicca il Festival dello Yoga).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 21 e domenica 22 settembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, spettacolo e gastronomia: ecco alcune delle principali.

San Domenico Maggiore: ecco il Festival dello Yoga

Sabato 21 e domenica 22 Settembre torna per la sua terza edizione il Festival Yoga Napoli, organizzato dall’associazione Yoga Napoli e dal Comune di Napoli. Il festival si terrà, anche quest’anno, nello splendido Complesso monumentale di San Domenico Maggiore e porterà in città sia maestri di fama internazionale che hanno già partecipato al successo delle scorse edizioni, e nuovi insegnanti per la prima volta a Napoli.

IL festival è suddiviso in due zone, una a pagamento e una libera:

ZONA A: si paga 20 euro per iscriversi all’associazione tutto l’anno e si potrà accedere ai due giorni di Festival.

ZONA B: tutta gratuita con conferenze, presentazione di libri, consulti di astrologia, zona relax e potrai incontrare la monaca Dayashilla.

Giornate Europee del Patrimonio: sabato sera musei aperti a 1 euro

Sabato 21 e domenica 22 settembre nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia si terranno le Giornate Europee del Patrimonio 2019. Due giorni con tanti eventi e iniziative. Da non perdere nei musei che aderiscono, l’apertura straordinaria di 3 ore nella serata di sabato 21 settembre con biglietto di ingresso simbolico di 1 euro. Tra i musei che aderiscono, anche il Mann e il Museo di San Martino.

Museo del Tesoro di San Gennaro: ingressi e visite guidate a 5 euro

Dal 19 al 26 settembre 2019 in occasione della Festa e del Miracolo di San Gennaro, ci sarà la possibilità di visitare il Museo del Tesoro di San Gennaro con un’apposita visita guidata pagando 5 euro. Un’opportunità per vedere da vicino il più grande tesoro al mondo, al pari di quello della Corona Inglese.

Senza dimenticare, tra le altre iniziative, il fitto calendario del Napoli Pizza Village 2019, l’attesissima mostra dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.