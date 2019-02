Al Comicon arriva Akihito Tsukushi, il creatore di made in Abyss

Per la prima volta in Italia al Comicon arriva Akihito Tsukushi, il creatore della affascinante saga Made in Abyss, finalista ai Manga Taisho 2018.

COMICON, in collaborazione con J-POP, porta per la prima volta in Italia Akihito Tsukushi, il creatore della affascinante saga Made in Abyss, ovvero il manga fanta-tecnologico più amato dalla critica degli ultimi due anni – finalista ai Manga Taisho 2018 – che ha ispirato l’anime rivelazione del 2017 (disponibile in Italia su VVVVD), già serie dell’anno ai Crunchyroll Anime Awards!

Sull’orlo dell’Abisso, una voragine apparentemente infinita che da secoli affascina l’umanità, la piccola Rico tenta di seguire le orme della madre, celebre avventuriera arrivata a profondità mai raggiunte prima. Durante una delle sue esplorazioni al livello più “facile” dell’Abisso, Rico trova Reg, un ragazzo che in realtà è un avanzatissimo (e potentissimo) essere artificiale.

Da dove arriva? E come è legato ai misteri dell’Abisso e dei suoi abitanti, che si rivelano più pericolosi, impietosi e letali di quanto Rico avesse immaginato? Un manga dall’aspetto ingannevolmente infantile, per lettori fantasiosi e per i più coraggiosi esploratori di mondi enigmatici.

Illustratore dallo stile evocativo e narratore dalle grandi capacità di worldbuilding, nel solco dei grandi classici della narrativa per ragazzi, Tsukushi lavora anche come character designer per videogame, ai quali si è ispirato nel progettare l’andamento “a livelli” della sua opera più famosa.

Il manga Made in Abyss, attualmente al settimo volume, è stato pubblicato in Giappone per la prima volta online, sulla rivista online Web Comic Gamma!, ed è edito in Italia da J-POP Manga.

Akihito Tsukushi parteciperà al COMICON per tutti i giorni della fiera. I dettagli sui firmacopie e gli eventi a cui parteciperà saranno rilasciati nelle prossime settimane.