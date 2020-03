Accademia Mandolinistica Napoletana: sabato 7 marzo sarà possibile visitare la struttura di piazzetta Museo Filangieri. La giornata si terrà in forma ridotta fino alle 13.30 (rimandate invece le performance di musica e prosa).

Sabato 7 marzo, dalle ore 10:30, sarà possibile visitare la Accademia Mandolinistica Napoletana, già sede della Scuola di Musica e Casa del Mandolino Napoletano (sita a Napoli, Piazzetta Museo Filangieri 249, zona Duomo).

Una giornata dedicata alla presentazione delle attività artistiche e delle rassegne teatrali e concertistiche che lo spazio accoglie e propone. Un appuntamento imperdibile, nel corso del quale si potrà assistere a diversi momenti di intrattenimento musicale, teatrale e a performance artistiche.

L’invito è rivolto agli addetti ai lavori, agli artisti, ad attori, registi, musicisti, giornalisti e utenza appassionata. Sarà occasione di condivisione, confronto e scambio di idee. Inoltre, il palcoscenico e lo spazio saranno a disposizione per chi volesse proporre il proprio progetto artistico.

Accademia Mandolinistica Napoletana: il programma dell’open day (aggiornamento venerdì 6 marzo, ore 12.15)

La casa del Mandolino Napoletano, a causa delle note vicende legate all’emergenza Coronavirus, a seguito del decreto DPCM del 4/3/2020, solidale con i colleghi artisti che hanno annullato concerti, spettacoli, ed eventi, rende noto che l’open day del 7 marzo prossimo si terrà in forma ridotta.

Garantendo le forme di prevenzione previste, la Casa del Mandolino Napoletano sarà aperta in orario mattutino dalle 10:30 alle 13:30 consentendo la visita dello spazio e l’incontro con gli organizzatori. Si precisa che saranno annullate e rimandate in data da destinarsi le perfomance in programma (con protagonisti Peppe Carosella, Mauro Squillante, La Volpe e L’Uca, Gloria Greco e il concerto del gruppo Mandolinisti Napoletani).