A Portici il Winter Festival al “Miglio d’Oro” con Giannini, Zurzolo e Cammeriere

Parte venerdì 13 dicembre a Portici, il Winter Festival al “Miglio d’Oro”. L’inaugurazione con Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo. Sette gli appuntamenti tra musica e teatro a Villa Campolieto per la nuova rassegna delle Ville Vesuviane. Ingresso gratuito.

Tutto pronto per gli spettacoli di Giancarlo Giannini con Marco Zurzolo e di Moni Ovadia, la musica di Danilo Rea, Sergio Cammariere, Andrea Griminelli e Pastor Ron Gospel Show, e ancora un’installazione artistica che animeranno la settecentesca Villa Campolieto, ad Ercolano, firmata da Antonio di Grazia con una suggestiva parata itinerante con giocolieri e trampolieri.

Infatti, dal 13 al 30 dicembre la Fondazione Ente Ville Vesuviane presenta il calendario di spettacoli che rientrato nella manifestazione denominata “Winter festival”. Un progetto speciale finanziato dal Mibact, che si svolgerà in più siti d’interesse storico-artistico del XVII e XVIII secolo del “Miglio d’oro”.

L’inaugurazione è in programma venerdì 13 dicembre alle ore 20 al Galoppatoio di Palazzo Mascabruno a Portici (via Università, 100 – Portici) con l’attore Giancarlo Giannini e il sax di Marco Zurzolo in “Dialoghi tra poesie e musica” e con le conversazioni sui linguaggi della creatività con Lello Savonardo (evento realizzato in collaborazione col Mavv Wine Art Museum).

Si proseguirà lunedì 16 alle 20 alla Fonderia Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano con “Senza Confini – Ebrei e Zingari” di Moni Ovadia e il suo quartetto. Tre serate di musica, inoltre, alla prestigiosa Villa Campolieto di Ercolano: mercoledì 18 alle 20 con Danilo Rea in “Piano solo”, venerdì 20 alle 20 con Sergio Cammariere in concerto, lunedì 23 alle ore 20 con il flautista Andrea Griminelli e la pianista Irene Veneziano in un recital classico.

In tema con le festività natalizie, gospel show con il carismatico gruppo di Pastor Ron venerdì 27 alle 19 alla Chiesa dei Santi Teresa e Gennaro dei Padri Carmelitani Scalzi di Torre del Greco.

Finale lunedì 30 dalle ore 16 con lo spettacolo di strada “Zoè – Il Principio della Vita”, una parata con artisti su trampoli e con giochi di palloni dalla Villa Letizia a Palazzo Bisignano a Barra con la Compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Da sabato 21 a domenica 29, il piano nobile della Villa Campolieto ospiterà le installazioni dell’artista Antonio di Grazia, “NN Opere”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino a esaurimento posti

Info: Ufficio Eventi Fondazione Ente Ville Vesuviane

Villa Campolieto, Corso Resina, 283 Ercolano

Info 081 7322134 – info @villevesuviane.net – www. villevesuviane.net

Programma

Venerdì 13 dicembre alle ore 20

Galoppatoio di Palazzo Mascabruno – Sito Reale di Portici

Via Università, 100 – Portici

Dialoghi tra poesie e musica

Giancarlo Giannini con Marco Zurzolo

Conversazioni sui linguaggi della creatività

con Lello Savonardo

evento realizzato in collaborazione col Mavv Wine Art Museum

Lunedì 16 dicembre alle ore 20

Fonderia Righetti – Villa Bruno

Via Cavalli di Bronzo, 22 – San Giorgio a Cremano

Senza Confini – Ebrei e Zingari

di e con Moni Ovadia

Paolo Rocca (clarinetto), Albert Florian Mihai (fisarmonica),

Marian Serban (cymbalon) e Petre Nicolae (contrabbasso)

Mercoledì 18 dicembre alle ore 20

Villa Campolieto

Corso Resina, 283 – Ercolano

Danilo Rea in “Piano solo”

Venerdì 20 dicembre alle ore 20

Villa Campolieto

Corso Resina, 283 – Ercolano

Sergio Cammariere in concerto

Lunedì 23 dicembre alle ore 20

Villa Campolieto

Corso Resina, 283 – Ercolano

Recital per Flauto e Pianoforte

Andrea Griminelli – flauto

Irene Veneziano – pianoforte

Venerdì 27 dicembre alle ore 19

Chiesa SS. Teresa e Gennaro dei Padri Carmelitani Scalzi

Corso V. Emanuele, 26 – Torre del Greco

Pastor Ron Gospel Show

Lunedì 30 dicembre dalle ore 16

dalla Villa Letizia – Via G. Battista Vela,110 – Napoli (Barra)

a Palazzo Bisignano – Corso Sirena, 75 – Napoli (Barra)

Parata con artisti su Trampoli, gioco di palloni

“Zoè – Il Principio della Vita”

La Compagnia Piccolo Nuovo Teatro

da sabato 21 a domenica 29 dicembre

Piano Nobile di Villa Campolieto

Corso Resina,283 – Ercolano

NN “Opere”

Installazioni dell’artista Antonio di Grazia