Eventi Napoli da giovedì 4 a domenica 7 luglio: Appuntamenti con cinema all’aperto

Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, e le ultime novità del cinema.

Per questo weekend speciale sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 4 a domenica 7 luglio 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema. Da non perdere la musica di Radio Italia Live a Piazza del Plebiscito.

Eventi a Napoli e in Campania nel weekend

Domenica al Museo gratis 7 luglio

Il 7 luglio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per l’elenco dei musei e dei siti archeologici che aderiscono all’inizia clicca qui

Vedi Napoli d’estate e poi torni – rassegna di eventi gratuiti in tutta la città

Dal 4 luglio al 27 settembre, saranno proposti 10 percorsi, per un totale di 78 itinerari guidati gratuiti (prenotazione sulla piattaforma eventbrite) e il 15 agosto, alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo è in programma il concerto all’alba “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo.

Da luglio a settembre, il servizio “tutor turistici” sarà costituito da 20 tutor operativi nel week end, tra infopoint, servizio informazioni in bicicletta e a bordo di una macchinina elettrica.

Per info e programma completo clicca qui

“Estate a Corte“ – 50 film in programma

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma per “Estate a Corte“. Torna la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli da Pietro Pizzimento, in collaborazione con Casa Zen, la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Per maggiori dettagli clicca qui

Alife Summer Festival

La prima edizione di Alife Summer Festival prosegue con Ermal Meta l’8 luglio ore 21:30 nel suggestivo scenario dell’Arena Mura Romane in via Mura Romane, località Porta Piedimonte, Alife (CE). Alife è una città romana circoscritta da mura e torri che costituiscono la scenografia naturale ed esaltano la bellezza del cartellone estivo.

Per maggiori dettagli clicca qui

AcquaFlash

AcquaFlash: dalle ore 10 di sabato 22 Giugno e nel pomeriggio dalle ore 17.30 una location con piscine, giochi, tanta musica, risate ed intrattenimento.

Per maggiori dettagli clicca qui

Cinema Intorno al Vesuvio a Villa Bruno San Giorno a Cremano

Cinema intorno al Vesuvio, arena estiva di Arci Movie, si prepara a ospitare Giorgio Amitrano, tra i massimi esperti della cultura giapponese, che interviene in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano venerdì 5 luglio 2024 alle 21:15 per presentare l’ultima opera di Wim Wenders. La kermesse, in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, ci trasporta in Oriente attraverso la pellicola del grande regista e le parole del noto nipponista.

Le serate inizieranno sempre alle 21:15 e il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Biglietteria aperta dalle ore 20. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano (Napoli).

Per maggiori info clicca qui

Agorà a San Sebastiano al Vesuvio: cinema, musica e teatro

Film, concerti, eventi e spettacoli: a San Sebastiano al Vesuvio torna la magia dell’estate all’ “Agorà”. Anche quest’anno il Parco urbano di via Panoramica ospita, dal 19 giugno all’8 settembre 2024, la terza edizione di “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio”. Appuntamento giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,15, con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo in “Pugni nel cuore”, per la prima volta in versione integrale e pubblica (costo del biglietto 10 euro – secondo settore 8 euro). La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alla serata.

A seguire, venerdì 5 luglio la proiezione della nuova versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna di “Sbatti il mostro in prima pagina”, il celebre film del 1972 diretto da Marco Bellocchio, già accolta al Festival di Cannes 2024 da lunghi applausi e standing ovation; sabato 6 luglio il film “Sei fratelli” regia di Simone Godano; domenica 7 luglio film “Oppenheimer” regia di Christopher Nolan.

Per il programma completo clicca qui

Women In Music

Seconda edizione di Women In Music, la rassegna di musica al femminile organizzata dall’Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano e il sostegno del MIC e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Quattro appuntamenti dal vivo nell’incantevole corte cinquecentesca alla Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Via Portacarrese a Montecalvario 69.

Il terzo appuntamento di Women In Music, si terrà venerdì 5 luglio con le popolarissime Ebbanesis.

Per info clicca qui

Eventi all’Ippodromo di Agnano

Con “Febbre da ’90” e un ricco cartellone di eventi, torna l’estate all’Ippodromo di Agnano con corse, musica, dj set, area food e spettacoli dedicati a tutta la famiglia che andranno avanti fino al 27 luglio. Come riportato dal sito ufficiale, le serate del mese di luglio sono quelle del 6, 13, 20 e 27 con inizio alle ore 19.30.

Eventi Città della Scienza

Aperta la prevendita per il prossimo Appuntamento in Via Lattea in programma il prossimo 20 luglio 2024.

Il format è lo stesso ma nei prossimi giorni comunicheremo tutti i dettagli dell’evento!

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata nel nostro museo:

1. Accoglienza nel Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea con dj set e aperitivo

2. Esperienza immersiva in Planetario con performance musicale

3.Osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti.

Per prenotazioni e ticket clicca qui

Visite al Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Riapre al pubblico il percorso sotterraneo del Teatro del Parco Archeologico di Ercolano. I visitatori potranno trasformarsi in veri e propri esploratori con caschi, mantelline e torce, per andare alla scoperta della storia dell’antica città. Appuntamento bisettimanale per i turisti uniti in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni, con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto.

Per maggiori dettagli clicca qui

Giffoni 54

Annunciati i primi titoli scelti per Giffoni 54, in programma dal 19 al 28 luglio 2024, che avrà come tema L’Illusione della Distanza.

Le discriminazioni etniche, lo sport come riscatto e occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli, la scoperta della sessualità e la bellezza di non riconoscersi in un’etichetta: sono solo alcuni dei temi affrontati dai primi titoli scelti per #Giffoni54, in programma dal 19 al 28 luglio 2024.

Notte Bianca a Salerno

Notte Bianca di Salerno, in programma in quattro piazze di Salerno sabato 6 e domenica 7 luglio. Attesi gli Alunni del Sole, Angelo Di Gennaro, Demo Morselli con Marcello Cirillo e Peppe Iodice, Mash up live anni ’90, i talenti Erry Santanna, Gianni L, Zeno, Ciccio Merolla. Domenica 7 luglio Gigi Finizio in concerto.

Per programma clicca qui

Nostalgia90 all’Arena dei Templi di Paestum

Nostalgia90 a dare avvio, sabato 6 luglio, alle ore 22.00, agli eventi del calendario 2024 all’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) in via della Magna Grecia snc (SA). In attesa dei grandi concerti in programma a partire dal 20 luglio (tra cui Calcutta, Manu Chao, Pooh, Antonello Venditti, Tommaso Paradiso e altri), sarà possibile accedere gratuitamente all’arena green.

Per maggiori dettagli clicca qui

“Vietri Cultura”

“Vietri Cultura”, un programma fitto di eventi – 26 in tutto – che si terranno nelle varie location di Vietri sul Mare, coinvolgendo anche le diverse frazioni satellite della cittadina costiera. Si parte il 4 luglio dove “Vietri in Scena” presenta alla Villa Comunale la strepitosa “Salerno Jazz Orchestra”, guest Anthony Strong (ore 21, ingresso libero).

Si prosegue il 6 luglio, sempre alla Villa Comunale, per celebrare con il concerto di Monica Sarnelli il Memorial “Dott. Michele Siani”, un medico il cui ricordo è sempre vivo tra i vietresi (ore 21, ingresso libero).

Per maggiori dettagli clicca qui

Treni storici in Campania

Ritornano i treni storici sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Campania. Quest’anno saranno 65, complessivamente, le corse in calendario per un totale di oltre 13mila posti disponibili a bordo. Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai storici appositamente attrezzati.

Il programma delle iniziative del 2024

Cinema nel weekend

La Memoria dell’Assassino

Horizon An American Saga – Capitolo 1

Fly Me To The Moon

Immacolate – La Prescelta

Twisters

Deadpool & Wolverine

Si continua con le programmazioni di film capolavori. In occasione del 120° anniversario della casa di produzione Titanus, tra le primissime case di distribuzione internazionali nate in Europa, tornano al cinema 5 grandi titoli completamente restaurati.

Per la programmazione dei film clicca qui

Nocera Jazz Festival Il Nocera Jazz Festival è pronto a tornare e confermarsi, come da tradizione, uno dei poli jazz più importanti della Campania. La seconda edizione di questo straordinario evento inizierà l’1 luglio e terminerà il 25 luglio e si svolgerà in tre differenti location: il Cortile Castello del Parco Fienga, il Chiostro della Curia Diocesana del Monastero di Sant’Anna e il Sagrato Chiesa di Sant’Antonio nella suggestiva cornice della città di Nocera Inferiore (Sa). Per maggiori dettagli clicca qui

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà dal 16 marzo al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.

Orari

Da giovedì a martedì ore 9.00 – 20.00 (mercoledì chiusura settimanale). La biglietteria chiude alle ore 19.00

Biglietto mostra Tolkien e Museo

– € 10,00 biglietto intero € 2,00 biglietto ridotto

Biglietto mostra Tolkien

– € 8,00 biglietto intero – € 2,00 biglietto ridotto

Ingresso gratuito durante l’iniziativa domenica al museo

Per maggiori dettagli clicca qui

DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA fino al 31 luglio

Grazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl – Teatro Palapartneope arriva a Napoli presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise in anteprima mondiale DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA dedicato ad un atleta aperto al pubblico fino al 31 luglio 2024.

Un posto magico in cui i sogni diventeranno realtà. Un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai giovanissimi di conoscere ed amare il più grande calciatore di tutti i tempi. Un parco in cui ci si potrà emozionare rivivendo le tante avventure sportive della vita calcistica di Diego Armando Maradona.

Per maggiori dettagli clicca qui

Alice nel paese delle meraviglie

Per la prima volta a Napoli dal 1 giugno e fino al 30 settembre arriva This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte a cittadini e turisti presso la Mostra d’Oltremare. A Napoli “arriva la favola dal vivo” si legge nel post che annuncia il grande evento.

Aperti tutti i giorni dalle 19.00 – 01:00 con Ultimo ingresso 23:45. Ingresso Viale Kennedy 30 – L’accesso all’evento avviene con ingressi scaglionati ogni 15 minuti.

Per info e acquistare i biglietti online clicca il seguente link: https://www.mostradoltremare.it/event/this-is-wonderland/ Walter Ricci live Walter Ricci torna a Napoli in concerto all’Ex Base Nato in via della Liberazione 115 a Bagnoli giovedì 4 luglio alle 21. Ospiti speciali Karima e Joe Barbieri. Il cantante jazz, apprezzato all’estero, reduce dal successo di singoli tormentoni “Ué” e “Tarantella jazz”, presenterà dal vivo il suo nuovo album “Naples Jazz“, prodotto da Mauro Romano con la sua etichetta Mr.Few. Per maggiori info clicca qui Padelness – fiera del padel e del fitness Dal 22 al 24 novembre 2024, negli spazi della Mostra d’Oltremare, arriva Padelness, un progetto straordinario che unisce i mondi del padel e del fitness; che si propone come opportunità di promuovere uno stile di vita orientato al benessere, allo sport e al divertimento, ispirandosi ai valori della formazione, della sana competizione, dell’inclusione, della sostenibilità e della prevenzione; e che, per tre giorni, proporrà un programma vasto e stimolante, con appassionanti partite di padel, energizzanti sessioni di fitness e momenti dedicati al benessere. Per maggiori info clicca qui Carditello Festival – concerti live Il Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) rinasce nel segno della grande musica italiana con tanti artisti già protagonisti sul palco del Festival di Sanremo. Il Carditello Festival, in programma da venerdì 5 luglio a domenica 15 settembre, animerà il suggestivo Galoppatoio di Ferdinando IV con cinque concerti live e due opere fuori programma, integrando l’offerta culturale ed enogastronomica del sito. Per info clicca qui Pomigliano Jazz in Campania Due leggende del jazz insieme sullo stesso palco: John Scofield e Dave Holland in concerto al festival Pomigliano Jazz in Campania. Mercoledì 17 luglio 2024 l’Anfiteatro romano di Avella accoglie – nell’ambito della XXIX edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo – l’incontro tra due straordinari musicisti.