Eventi Napoli 31 luglio e 1 agosto: Tony Tammaro all’ex Base Nato di Bagnoli

Eventi di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto a Napoli: spicca il concerto di Tony Tammaro all’ex Base Nato di Bagnoli. Tante mostre in città.

Il fine settimana di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatrando sotto le stelle alla ex base Nato Bagnoli: Tony Tammaro in concerto

Tony Tammaro (nome d’arte di Vincenzo Sarnelli) è pronto a cantare le sue “canzoni antidepressive) domenica 1 agosto (ore 21) alla ex Base Nato di Bagnoli, nell’ambito della rassegna Teatrando sotto le stelle. Il tema dominante delle sue canzoni umoristiche è la “tamarraggine”, intesa come modello comportamentale di una certa fascia di popolazione: quella dei tamarri.

Come il burino laziale, il tamarro di Tony Tammaro è un poetico ed ingenuo protagonista di miserie e contraddizioni quotidiane che muovono l’osservatore al riso.

Napoli Expò Art Polis: VII edizione Rinascimento Partenopeo

Giunta alla sua VII edizione, Napoli Expò Art Polis, la rassegna dedicata alla creatività made in Naples e non solo, avrà luogo nel cosiddetto salotto buono della città, e cioè il PAN-Palazzo Delle Arti di via Dei Mille, un importante punto di riferimento della città che, fino al 6 settembre, tornerà ad animare le preziose stanze di questa bellissima struttura.

Questa speciale edizione post-Covid sarà dedicata al compianto scultore Luigi Mazzella, grazie ad una sala allestita con una selezione di opere del maestro, fortemente voluta dai figli Mariano e Laura. Immancabile, come in ogni edizione della nostra rassegna. “L’ospite a sorpresa”, che quest’anno sarà l’eclettica artista Rosalia Porcaro con una sala dedicata al suo percorso pittorico dal titolo L’Arte dell’incanto. Napoli Expò Art Polis è un progetto ideato, diretto e curato da Daniela Wollmann per l’associazione RivoluzionART/CreativiATTIVI, in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, alla cultura e turismo del Comune di Napoli.

Pan: in mostra la vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, in esposizione fino al prossimo 29 agosto.

Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

Women in Comics: la mostra delle grandi fumettiste USA sbarca a Napoli

La straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano è in esposizione fino al 31 ottobre presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli. Curata da Kim Munson e Trina Robbins, Women in Comics propone una storia di autodeterminazione dei comics nordamericani grazie alle sue 22 protagoniste che, dal fumetto vintage degli anni ’50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni ’70 e del fumetto underground, fino alla scena contemporanea mainstream di Marvel e DC Comics.

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Fino al prossimo 13 settembre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita la mostra che rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello. A Capodimonte, tra le altre, sono conservate L’Eterno e la Vergine, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501, prima opera nota del diciassettenne Raffaello), il Ritratto di Alessandro Farnese (1511, ritraente il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III), il Mosé e il roveto ardente (1514), la Madonna del Divino Amore (datata 1516-18, dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblìo e recuperato solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro).

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana del Mann, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.

Living Dinosaurs alla Mostra d’Oltremare: anche in notturna tra mille effetti di luce

Nuove emozioni visive per Living Dinosaurs alla Mostra d’Oltremare. L’ incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti si tinge anche delle luci della sera. Tanti coinvolgenti effetti luminosi, fino alle ore 22 rendono ancora più fantastica l’escursione nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson.