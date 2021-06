Eventi Napoli 12-13 giugno, raffica di mostre: da Troisi Poeta Massimo a I Gladiatori al Mann

Eventi di sabato 12 e domenica 13 giugno a Napoli: un fine settimana caratterizzato da grandi mostre (come quella quella su Massimo Troisi a Castel dell’Ovo, fino a Frida Kahlo al Pan e I Gladiatori al Mann).

Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 giugno sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Un meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi. L’esposizione (a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio) racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore.

Pan: in mostra la vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, in esposizione fino al prossimo 29 agosto.

Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza.

La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben centosessanta reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.

Il Miglio Sacro: un itinerario alla scoperta del Rione Sanità

Sabato 12 e domenica 13 giugno (ore 9) partirà dalle Catacombe di San Gennaro una visita all’antica area “fuori le mura” di Napoli, quella che fin dai primi secoli del cristianesimo fu destinata a custodire le spoglie dei primi vescovi e santi patroni della città. Un percorso tra basiliche e antiche catacombe, alternando discese sotterranee a piacevoli passeggiate tra i vicoli e i palazzi storici del Rione Sanità.

La prenotazione è obbligatoria: biglietti acquistabili direttamente dal sito https://tickets.catacombedinapoli.it

Mostra d’Oltremare: incontri ravvicinati con i dinosauri

Per la prima volta a Napoli, arriva “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Per tutta la famiglia fino al prossimo 31 agosto, con l’organizzazione della Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event e con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 orario continuo. Il prezzo d’ingresso è di 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Info: 0812482200, 3393194813.

La bellezza del rinnovato Acquario di Napoli

Ha riaperto al pubblico, presso la Villa Comunale di Napoli, l’Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn- Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine.

Lo storico sito, risalente al 1874, oggetto di recenti lavori di restauro nonché di ripristino e di ripopolamento delle vasche con le prime specie di organismi marini, mette a disposizione dei visitatori guide scientifiche che illustrano i segreti dell’Aquarium e della biodiversità del Golfo di Napoli e del Mar Mediterraneo. Nei fine settimana, l’Acquario sarà visitabile nei seguenti orari: sabato e domenica, apertura ore 10 – chiusura ore 19.45 (ultimo ingresso ore 19.00).

Costo dei biglietti: intero 7 euro (a partire dai 12 anni compiuti); ridotto 5 euro (valido dai 4 a 12 anni compiuti; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera); ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni. La prenotazione non è obbligatoria, ma senza non è garantita la possibilità di accesso considerata la necessità di contingentare gli accessi.

Prossimamente a Napoli: Palazzo Reale Summer Fest tra cultura, musica e spettacoli nel Giardino Romantico

Tra gli eventi futuri da segnalare ,dal 17 giugno al 5 settembre ci sarà la prima edizione del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza, ricchissimo di storia: Palazzo Reale. Per quest’evento che vedrà tanti ospiti di prestigio, riaprirà al pubblico anche in orario serale il Giardino Romantico e i cortili, dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Il Festival riserverà al suo pubblico nelle serate dal giovedì alla domenica una stagione di grande spettacolo dal vivo e all’aperto, all’insegna della cultura: concerti, live performance, stand up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali.