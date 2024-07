Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 18 a domenica 21 luglio: musica, concerti, cinema, mostre

Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, e le ultime novità del cinema.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 18 a domenica 21 luglio 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema.

Eventi a Napoli e in Campania nel weekend

Concerto di Matthew Lee and Band per Amalfi in Jazz

Venerdì 19 luglio 2024 alle ore 22 in Piazza Duomo il sagrato della Cattedrale, con la sua scala monumentale, si prepara ad accogliere un talento straordinario, Matthew Lee che, con la sua band, infiammerà il pubblico. Tutta Piazza Duomo pronta a ballare per lo show, tra rock’n’roll e swing anni ‘50. Ingresso Libero.

All’Arena Flegrea arriva Ariete

La giovane cantautrice romana torna a esibirsi a Napoli con il suo tour “La Notte d’Estate”, giovedì 18 luglio, nella sua unica tappa in Campania.

Dopo i live di Coez e Frah Quintale e Subsonica e 99 Posse, il terzo appuntamento della settima edizione del Noisy Naples Fest ospita una delle artiste più amate della nuova scena italiana.

Festival delle Ville Vesuviane

Continua con successo a Villa Campolieto a Ercolano, la 35a edizione del “Festival delle Ville Vesuviane”.

Il 17 luglio, arriverà Roberto Maria Azzurro con il pianista Tom Tea alle prese con “l’Arte di Bonì” tratto dalle memorie di Boniface de Castellane. Il festival continuerà con tanti altri spettacoli fino a domenica 28 luglio quando in programma ci saranno il Teatro Immersivo Racconta i Luoghi e il balletto “Carmen & Bolero” con la coreografia di Luigi Martelletta.

Carditello Festival – concerti live

Il Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) rinasce nel segno della grande musica italiana con tanti artisti già protagonisti sul palco del Festival di Sanremo. Il Carditello Festival, in programma da venerdì 5 luglio a domenica 15 settembre, animerà il suggestivo Galoppatoio di Ferdinando IV con cinque concerti live e due opere fuori programma, integrando l’offerta culturale ed enogastronomica del sito.

A Procida la Sagra del Mare

La splendida isola di Procida si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: la Sagra del Mare. Quest’anno, giunta alla sua settantaquattresima edizione, si svolgerà dal 26 al 30 Luglio, e promette di regalare momenti indimenticabili all’insegna della cultura teatrale e cinematografica, della musica, della fotografia e delle tradizioni locali.

Appuntamenti con il cinema a Villa Pignatelli

Nove appuntamenti di cinema d’autore sotto le stelle al costo di 5 euro, ospitati nel giardino storico di Villa Pignatelli. Torna, con la sua 24esima edizione, “Doppio Sogno“, la rassegna di Galleria Toledo promossa da Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli e Film Commission Regione Campania che si tiene da martedì 9 luglio a giovedì 25 luglio 2024.

CaivanoArt

La Città di Caivano riparte dal teatro e dai giovani talenti con Caivano stArt – Talent Scout, un’iniziativa straordinaria con la direzione artistica di Lello Arena.

Primo appuntamento Venerdì 19 luglio con artisti emergenti, accompagnati da Lello Arena e Paolo Caiazzo che porterà in scena “TERRONI SI NASCE ed io lo nacqui… modestamente”.

Vedi Napoli d’estate e poi torni – rassegna di eventi gratuiti in tutta la città

Dal 4 luglio al 27 settembre, saranno proposti 10 percorsi, per un totale di 78 itinerari guidati gratuiti (prenotazione sulla piattaforma eventbrite) e il 15 agosto, alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo è in programma il concerto all’alba “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo.

Da luglio a settembre, il servizio “tutor turistici” sarà costituito da 20 tutor operativi nel week end, tra infopoint, servizio informazioni in bicicletta e a bordo di una macchinina elettrica.

“Estate a Corte“ – 50 film in programma

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma per “Estate a Corte“. Torna la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli da Pietro Pizzimento, in collaborazione con Casa Zen, la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

AcquaFlash

AcquaFlash: dalle ore 10 di sabato 22 Giugno e nel pomeriggio dalle ore 17.30 una location con piscine, giochi, tanta musica, risate ed intrattenimento.

Agorà a San Sebastiano al Vesuvio: cinema, musica e teatro

Film, concerti, eventi e spettacoli: a San Sebastiano al Vesuvio torna la magia dell’estate all’ “Agorà”. Anche quest’anno il Parco urbano di via Panoramica ospita, dal 19 giugno all’8 settembre 2024, la terza edizione di “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio”. Giovedì 11 luglio concerto di Lino Volpe; venerdì 12 luglio film “Adagio” regia di Stefano Sollima; sabato 13 luglio film “Confidenza” regia di Daniele Lucchetti; domenica 14 luglio film “Comandante” regia di Edoardo De Angelis; martedì 16 luglio film “Dieci minuti” regia di Maria Sole Tognazzi; mercoledì 17 luglio film “Romeo è Giulietta” regia di Giovanni Veronesi.

Women In Music

Seconda edizione di Women In Music, la rassegna di musica al femminile organizzata dall’Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano e il sostegno del MIC e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Quattro appuntamenti dal vivo nell’incantevole corte cinquecentesca alla Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Via Portacarrese a Montecalvario 69.

Prossimo appuntamento di Women In Music 19 luglio con Kalìka.

Eventi all’Ippodromo di Agnano

Con “Febbre da ’90” e un ricco cartellone di eventi, torna l’estate all’Ippodromo di Agnano con corse, musica, dj set, area food e spettacoli dedicati a tutta la famiglia che andranno avanti fino al 27 luglio. Come riportato dal sito ufficiale, le serate del mese di luglio sono quelle del 6, 13, 20 e 27 con inizio alle ore 19.30.

Eventi Città della Scienza

Aperta la prevendita per il prossimo Appuntamento in Via Lattea in programma il prossimo 20 luglio 2024.

Il format è lo stesso ma nei prossimi giorni comunicheremo tutti i dettagli dell’evento!

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata nel nostro museo:

1. Accoglienza nel Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea con dj set e aperitivo

2. Esperienza immersiva in Planetario con performance musicale

3.Osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti.

Visite al Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Riapre al pubblico il percorso sotterraneo del Teatro del Parco Archeologico di Ercolano. I visitatori potranno trasformarsi in veri e propri esploratori con caschi, mantelline e torce, per andare alla scoperta della storia dell’antica città. Appuntamento bisettimanale per i turisti uniti in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni, con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto.

Giffoni 54

Annunciati i primi titoli scelti per Giffoni 54, in programma dal 19 al 28 luglio 2024, che avrà come tema L’Illusione della Distanza.

Le discriminazioni etniche, lo sport come riscatto e occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli, la scoperta della sessualità e la bellezza di non riconoscersi in un’etichetta: sono solo alcuni dei temi affrontati dai primi titoli scelti per #Giffoni54, in programma dal 19 al 28 luglio 2024.

All’Arena dei Templi di Paestum

In programma a partire dal 20 luglio (tra cui Calcutta, Manu Chao, Pooh, Antonello Venditti, Tommaso Paradiso e altri), sarà possibile accedere gratuitamente all’arena green, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum Patrimonio UNESCO, per vivere una serata all’insegna del divertimento grazie al format che tanto successo sta riscuotendo ovunque negli ultimi anni.

Treni storici in Campania

Ritornano i treni storici sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Campania. Quest’anno saranno 65, complessivamente, le corse in calendario per un totale di oltre 13mila posti disponibili a bordo. Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai storici appositamente attrezzati.

Cinema nel weekend

La Memoria dell’Assassino

Horizon An American Saga – Capitolo 1

Fly Me To The Moon

Immacolate – La Prescelta

Twisters

Deadpool & Wolverine

Si continua con le programmazioni di film capolavori. In occasione del 120° anniversario della casa di produzione Titanus, tra le primissime case di distribuzione internazionali nate in Europa, tornano al cinema 5 grandi titoli completamente restaurati.

Nocera Jazz Festival Il Nocera Jazz Festival è pronto a tornare e confermarsi, come da tradizione, uno dei poli jazz più importanti della Campania. La seconda edizione di questo straordinario evento inizierà l’1 luglio e terminerà il 25 luglio e si svolgerà in tre differenti location: il Cortile Castello del Parco Fienga, il Chiostro della Curia Diocesana del Monastero di Sant’Anna e il Sagrato Chiesa di Sant’Antonio nella suggestiva cornice della città di Nocera Inferiore (Sa). Per maggiori dettagli clicca qui

DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA fino al 31 luglio

Grazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl – Teatro Palapartneope arriva a Napoli presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise in anteprima mondiale DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA dedicato ad un atleta aperto al pubblico fino al 31 luglio 2024.

Un posto magico in cui i sogni diventeranno realtà. Un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai giovanissimi di conoscere ed amare il più grande calciatore di tutti i tempi. Un parco in cui ci si potrà emozionare rivivendo le tante avventure sportive della vita calcistica di Diego Armando Maradona.

Alice nel paese delle meraviglie

Per la prima volta a Napoli dal 1 giugno e fino al 30 settembre arriva This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte a cittadini e turisti presso la Mostra d’Oltremare. A Napoli “arriva la favola dal vivo” si legge nel post che annuncia il grande evento.

Aperti tutti i giorni dalle 19.00 – 01:00 con Ultimo ingresso 23:45. Ingresso Viale Kennedy 30 – L’accesso all’evento avviene con ingressi scaglionati ogni 15 minuti.

Padelness – fiera del padel e del fitness Dal 22 al 24 novembre 2024, negli spazi della Mostra d'Oltremare, arriva Padelness, un progetto straordinario che unisce i mondi del padel e del fitness; che si propone come opportunità di promuovere uno stile di vita orientato al benessere, allo sport e al divertimento, ispirandosi ai valori della formazione, della sana competizione, dell'inclusione, della sostenibilità e della prevenzione; e che, per tre giorni, proporrà un programma vasto e stimolante, con appassionanti partite di padel, energizzanti sessioni di fitness e momenti dedicati al benessere.