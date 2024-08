Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 15 a domenica 18 agosto: musica, concerti gratis, cinema, mostre

Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 15 a domenica 18 agosto. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend di Ferragosto a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 15 a domenica 18 agosto 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema.

Eventi a Napoli e in Campania nel weekend

Estate a Napoli – teatro e spettacoli al Maschio Angioino

Dal 6 agosto, per trenta serate, torna “Estate a Napoli”, storica rassegna che si svolgerà nel cortile del Maschio Angioino tra spettacoli e installazioni artistiche.

Tra spettacoli e installazioni artistiche, dal 6 agosto fino all’8 settembre torna “Estate a Napoli”, storica rassegna che nel cortile del Maschio Angioino propone 30 serate con concerti, performance teatrali, incontri, varietà e premiazioni.

Per maggiori info e programma clicca qui

Restate a Napoli: al via la quarta edizione tra Arte, Musica e Teatro

Napoli è pronta ad accogliere la quarta edizione di “Restate a Napoli“, la rassegna estiva che dal 9 al 16 agosto trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, offrendo al pubblico otto giorni di spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza. Sotto la direzione artistica di Lello Arena, l’evento promette di consolidare il suo successo che ha già visto la partecipazione di circa 100 mila persone nella passata edizione e milioni di contatti online. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli ed è voluta dal Sindaco Manfredi.

Per maggiori info clicca qui

Parco Archeologico di Ercolano de “I Venerdì di Ercolano”

Torna il 2 agosto il ciclo di aperture serali del Parco Archeologico di Ercolano de “I Venerdì di Ercolano”, la sesta edizione del ciclo di visite in notturno che offrono percorsi guidati al sito vestito di luce tra gli incanti della città antica animati da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con Teatri 35.

Per maggiori dettagli clicca qui

Museo Cappella San Severo aperto tutti i giorni ad agosto

Ad agosto il Museo Cappella Sansevero che custodisce il celebre Cristo Velato rimarrà aperto tutti i giorni, sette giorni su sette senza rispettare la consueta chiusura settimanale del martedì, dalle 9 alle 19, con prenotazione obbligatoria.

Visite serali a Palazzo Reale

L’estate è arrivata e ritorna anche l’appuntamento con l’iniziativa “𝗨𝗻 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗥𝗲”: aperture straordinarie serali del Palazzo Reale di Napoli oltre il normale orario di apertura e a tariffa ridotta.

Ogni sabato dal 20 luglio al 31 agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00, al costo di 5.00 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Per maggiori dettagli clicca qui

Carditello Festival – concerti live

Il Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) rinasce nel segno della grande musica italiana con tanti artisti già protagonisti sul palco del Festival di Sanremo. Il Carditello Festival, in programma da venerdì 5 luglio a domenica 15 settembre, animerà il suggestivo Galoppatoio di Ferdinando IV con cinque concerti live e due opere fuori programma, integrando l’offerta culturale ed enogastronomica del sito.

Per info clicca qui

Vedi Napoli d’estate e poi torni – rassegna di eventi gratuiti in tutta la città

Dal 4 luglio al 27 settembre, saranno proposti 10 percorsi, per un totale di 78 itinerari guidati gratuiti (prenotazione sulla piattaforma eventbrite) e il 15 agosto, alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo è in programma il concerto all’alba “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo.

Da luglio a settembre, il servizio “tutor turistici” sarà costituito da 20 tutor operativi nel week end, tra infopoint, servizio informazioni in bicicletta e a bordo di una macchinina elettrica.

Per info e programma completo clicca qui

“Estate a Corte“ – 50 film in programma

Fino al 31 agosto: “Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma per “Estate a Corte“. Torna la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli da Pietro Pizzimento, in collaborazione con Casa Zen, la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Per maggiori dettagli clicca qui

AcquaFlash

AcquaFlash: dalle ore 10 di sabato 22 Giugno e nel pomeriggio dalle ore 17.30 una location con piscine, giochi, tanta musica, risate ed intrattenimento.

Per maggiori dettagli clicca qui

Visite al Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Riapre al pubblico il percorso sotterraneo del Teatro del Parco Archeologico di Ercolano. I visitatori potranno trasformarsi in veri e propri esploratori con caschi, mantelline e torce, per andare alla scoperta della storia dell’antica città. Appuntamento bisettimanale per i turisti uniti in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni, con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto.

Per maggiori dettagli clicca qui

Treni storici in Campania

Ritornano i treni storici sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Campania. Quest’anno saranno 65, complessivamente, le corse in calendario per un totale di oltre 13mila posti disponibili a bordo. Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai storici appositamente attrezzati.

Il programma delle iniziative del 2024

Cinema nel weekend

7 film, una creatura letale tremendamente ostile. Mettiamo in ordine i film della saga, prima di vedere Alien: Romulus dal 14 agosto nel tuo The Space Cinema.

– It Ends With Us – Siamo Noi A Dire Basta dal 21 agosto

– Una vacanza #DaUrlo con Channing Tatum e Naomi Ackie diretti da Zoë Kravitz.

Blink Twice, dal 22 agosto nel tuo The Space Cinema.

Per la programmazione dei film clicca qui

Alice nel paese delle meraviglie

Per la prima volta a Napoli dal 1 giugno e fino al 30 settembre arriva This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte a cittadini e turisti presso la Mostra d’Oltremare. A Napoli “arriva la favola dal vivo” si legge nel post che annuncia il grande evento.

Aperti tutti i giorni dalle 19.00 – 01:00 con Ultimo ingresso 23:45. Ingresso Viale Kennedy 30 – L’accesso all’evento avviene con ingressi scaglionati ogni 15 minuti.

Per info e acquistare i biglietti online clicca il seguente link: https://www.mostradoltremare.it/event/this-is-wonderland/ Padelness – fiera del padel e del fitness Dal 22 al 24 novembre 2024, negli spazi della Mostra d’Oltremare, arriva Padelness, un progetto straordinario che unisce i mondi del padel e del fitness; che si propone come opportunità di promuovere uno stile di vita orientato al benessere, allo sport e al divertimento, ispirandosi ai valori della formazione, della sana competizione, dell’inclusione, della sostenibilità e della prevenzione; e che, per tre giorni, proporrà un programma vasto e stimolante, con appassionanti partite di padel, energizzanti sessioni di fitness e momenti dedicati al benessere. Per maggiori info clicca qui Orto botanico di Napoli, aperture straordinarie ad agosto I napoletani e i turisti che saranno in città nel mese di agosto potranno passeggiare nei viali dell’Orto botanico di Napoli, oasi di fresco e cultura. L’Orto botanico sarà, infatti, aperto dal 9 al 14 agosto e dal 19 al 23 agosto, dalle ore 9 alle 14. L’iniziativa si ripete dopo il successo riscontrato nell’estate 2023, segno di quanto sia attrattivo il patrimonio artistico, museale e naturalistico di Napoli, di cui l’Orto botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è una parte importante. Per maggiori info clicca qui Bufala Fest a Napoli dal 4 all’8 settembre A Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, ritorna “Bufala Fest – non solo mozzarella“, la kermesse enogastronomica, giunta alla ottava edizione, che dal 4 all’8 settembre 2024 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc.). Per maggiori info clicca qui Red Bull Summer Vibes Tour, l’evento più atteso dell’estate arriva a Salerno Il Red Bull Summer Vibes Tour, il tour estivo 2024 di Red Bull che porta musica e divertimento nelle migliori location del centro e sud Italia, arriva a Eboli (SA) con un evento esclusivo al Made in Italy Beach: una spiaggia sabbiosa di migliaia di metri quadri, bagnata da un mare limpido e cristallino ti aspetta con un beach party davvero indimenticabile. Un calendario fitto di appuntamenti, in cui le piazze, i beach bar e i lidi italiani più esclusivi e iconici di Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, faranno da straordinaria cornice all’evento estivo più atteso dai socializer di tutta Italia. Oltre 40 tappe da non perdere, da luglio a settembre. Per maggiori info clicca qui