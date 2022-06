Eventi a Napoli 4-5 giugno: “Super Heroes & Co.” alla Mostra d’Oltremare

Eventi di sabato 4 e domenica 5 giugno a Napoli: spicca la mostra dedicata ai supereroi nel complesso fieristico di Fuorigrotta (oltre agli ultimi giorni di “BaccalàRe” sul Lungomare).

Il fine settimana di sabato 4 e domenica 5 giugno sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Mostra d’Oltremare: ecco “Super Heroes & Co.” per grandi e piccini

I Super Heroes & Co. arrivano alla Mostra D’Oltremare. Nel meraviglioso Parco Robinson con ingresso da Viale Kennedy, per grandi e piccini ci sarà la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Organizzata da Alta Classe Lab, We Share, Next Event e Promotion, la mostra tra i tanti spazi a disposizione del pubblico di tutte le età, prevede, subito dopo il magico ingresso con il Future Castle, delle affascinanti aree dedicate a Batman, Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, fino a giungere al travolgente labirinto di Alice.

Lungomare Caracciolo: ecco “BaccalàRe”

Fino al 5 giugno il Lungomare ospiterà la quinta edizione di BaccalàRe, una dieci giorni dedicati alle ricette con al centro appunto il baccalà. Una manifestazione all’insegna della cultura e della tradizione culinaria napoletana del baccalà in tutte le sue forme, con tanti eventi in programma.

Teatro Bolivar: arriva la satira con “Stasera mi butto”

“Stasera mi butto” irrompe al teatro Bolivar sabato 4 giugno alle ore 21. La commedia, prodotta da “le Ombre di Platone ETS e scritta da Patrizio Pacioni, per la regia di Giancarlo Fares, vedrà in scena tre artisti d’eccezione: Mario Zamma, Alessia Fabiani e Salvo Buccafusca. Esasperato dalla bruciante ingiustizia sportiva consumata in diretta tv nell’ultima giornata del campionato di serie A, Leonida, impiegato comunale con un divorzio alle spalle e una nuova e giovane compagna con la quale non sa decidersi a iniziare un rapporto più solido e continuativo, sale sul terrazzo del palazzo in cui abita e, in bilico sul muretto di recinzione, minaccia di gettarsi nel vuoto se non sarà disposta l’immediata ripetizione della partita in questione. La situazione si complica con l’irruzione sul terrazzo di Gualtiero Goffredi, conduttore dei notiziari trasmessi da una scalcinata tv privata…

Palazzo Reale: ecco la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”

Palazzo Reale ospiterà fino al 6 settembre la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”. Curata da Mario Epifani e da Encarnación Sánchez García, la mostra espone i cartoni – dipinti preparatori per la realizzazione degli arazzi con le Storie di Don Chisciotte, messi a confronto con gli arazzi eseguiti dalla manifattura napoletana nella seconda metà del Settecento e destinati alla Reggia di Caserta, che sono conservati oggi al Quirinale.

Ippodromo di Agnano: ecco la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”

Emozioni da fiaba nel parco dell’Ippodromo di Agnano dove, fino a domenica 5 giugno, sarà aperta la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Ideata da Simona Saturno e dal suo noto sodalizio impegnato nel promuovere attività di laboratori manipolativi e creativi per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e primarie, la mostra (con il patrocinio del Comune di Napoli della Regione Campania e con la partecipazione dell’ Ippodromo di Agnano e Parco Ippodromo Napoli) si prefigge di fare vivere ai visitatori di tutte le età “una Butterfly Experience, circondati da tante farfalle volanti”.

Grandi e piccini potranno ammirare da vicino le tante diverse specie di farfalle vive all’interno della voliera, immergendosi proprio nel loro habitat naturale e vedendole volare proprio davanti ai loro occhi. Un’esperienza unica pronta a sensibilizzare il grande pubblico e soprattutto i bambini al rispetto e alla tutela dell’enorme biodiversità che la natura ci offre.

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese.

L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo.

L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.