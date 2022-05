Eventi a Napoli 21-22 maggio: Gianfranco Gallo al Trianon Viviani con il teatro canzone di “Captivo”

Eventi di sabato 21 e domenica 22 maggio a Napoli: spicca lo spettacolo di Gianfranco Gallo al Trianon Viviani. Appuntamenti anche con varie mostre (tra cui quella su Don Chisciotte a Palazzo Reale).

Il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 maggio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Trianon Viviani: Gianfranco Gallo protagonista di “Captivo”

Sabato 21 (alle ore 21) e domenica 22 maggio (alle 18) Gianfranco Gallo torna al Trianon Viviani con Captivo, uno spettacolo di teatro canzone da lui scritto, diretto e interpretato. “Captivo vuol dire, oltre che cattivo, prigioniero – spiega l’artista – ed è un quadro espressionista costituito da personaggi teatrali e cinematografici legati dalla loro peculiarità di essere costantemente border line, sulla linea di confine tra Bene e Male e in cui lo stesso confine tra carceriere e carcerato fa chiedere chi imprigiona chi?”. La recitazione e l’interpretazione capovolgono ulteriormente le carte sul tavolo: si fa parlare Viviani come se fosse diretto da Kubrick e si riveste la violenza di genere di finto amore, fino a una tirata della Commedia dell’arte. Voci che cambiano, intenzioni inaspettate, personaggi capovolti.

In scena con Gianfranco Gallo, l’attrice Lisa Imperatore, il chitarrista solista jazz Antonio Maiello, che, con la sua musica, come un’onda densa e continua, asseconda la traversata, e il polistrumentista Michele Visconte.

Teatro Totò: Gino Rivieccio conduce uno spettacolo che celebra 25 anni di risate

Inserito nel novero dei luoghi artistici più amati della città, il Teatro Totò celebra le nozze d’argento con 25 anni di passionale attività al servizio di Napoli e del pubblico napoletano. Un’occasione ricca di fascino e memorie che, fino al 22 maggio, sarà celebrata con un spettacolo per ricordare, accompagnati da un maestro di cerimonie come Gino Rivieccio, tutti gli attori e le produzioni che in questi anni hanno caratterizzato le diverse stagioni del teatro (come Aldo e Carlo Giuffrè, Carlo Croccolo, Enzo Cannavale, Isa Danieli, Peppe Barra e tanti altri).

Le piante del parco della Floridiana: un parco nella città

Nell’ambito della rassegna Le piante del parco della Floridiana, domenica 22 maggio (ore 10.30) ci sarà una passeggiata che illustrerà le caratteristiche dell’ecosistema del Parco, gli alberi che crescono in ambiente urbano, il loro adattamento e gli accorgimenti necessari per un’adeguata cura e gestione delle aree verdi in città. A cura di Chiara Cirillo, docente di Colture arboree, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Palazzo Reale: ecco la mostra su Don Chisciotte

Palazzo Reale ospiterà fino al 6 settembre la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”. Curata da Mario Epifani e da Encarnación Sánchez García, la mostra espone i cartoni – dipinti preparatori per la realizzazione degli arazzi con le Storie di Don Chisciotte, messi a confronto con gli arazzi eseguiti dalla manifattura napoletana nella seconda metà del Settecento e destinati alla Reggia di Caserta, che sono conservati oggi al Quirinale.

Ippodromo di Agnano: ecco la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”

Emozioni da fiaba nel parco dell’Ippodromo di Agnano dove, fino a domenica 5 giugno, sarà aperta la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Ideata da Simona Saturno e dal suo noto sodalizio impegnato nel promuovere attività di laboratori manipolativi e creativi per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e primarie, la mostra (con il patrocinio del Comune di Napoli della Regione Campania e con la partecipazione dell’ Ippodromo di Agnano e Parco Ippodromo Napoli) si prefigge di fare vivere ai visitatori di tutte le età “una Butterfly Experience, circondati da tante farfalle volanti”.

Grandi e piccini potranno ammirare da vicino le tante diverse specie di farfalle vive all’interno della voliera, immergendosi proprio nel loro habitat naturale e vedendole volare proprio davanti ai loro occhi. Un’esperienza unica pronta a sensibilizzare il grande pubblico e soprattutto i bambini al rispetto e alla tutela dell’enorme biodiversità che la natura ci offre.

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese.

L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.