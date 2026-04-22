Grande successo per l’evento MMA al PalaEden: incontri spettacolari e mille spettatori per i match delle arti marziali miste.

La gabbia della MMA ha richiamato oltre mille spettatori al PalaEden di Edenlandia dove si sono esibiti in spettacolari incontri circa quaranta atleti da tutta Italia in uno spazio simbolico dove si incontrano tecnica, tradizione e spettacolo.”

Tra i professionisti nei match di cartello importante affermazione del napoletano Gianmarco Cinque ( Herculaneum Training Center ) che ha battuto lo spagnolo Pedro Silva della Black Panther di Madrid mentre Salvatore Bellotta, casertano di Cage brothers (Caserta) ha ceduto alla forza del pescarese Michele Balducci della Cswk Taresco.

Nei tre round da 3 minuti si sono esibiti anche dilettanti e semi pro di ottimo livello tecnico come Jamel Crucini (Impact Fight Team) opposto David Spagnoli (Dog Eat Dog) e Vavalle (Furor Belli) che ha incrociato Ambrosio (Herculaneum); tra i tanti atleti in gabbia si sono anche distinti Massimiliano Di Veroli (Furor Belli), Gennaro Madonna (Herculaneum), Gianpaolo Alba Pana (Furor Belli) e Simone Pellegrino (Cage’s brothers).

L’evento, unico per la Campania, è stato organizzato da Fight4 in collaborazione con ENDAS, ha messo in vetrina le arti marziali miste (mixed martial arts, MMA) spettacolare sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e lotta a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, taekwondo, judo, sambo) e degli sport da combattimento in generale (come pugilato, kickboxing, lotta libera, lotta greco-romana, wrestling, grappling).

“Siamo molto soddisfatti sia del successo di pubblico che delle prestazioni sportive registrate nell’evento di Fight4 e stiamo già

lavorando ad altre iniziative a Napoli, capitale europea dello sport 2026.” è il commento degli organizzatori di Fight4.