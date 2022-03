Eventi a Napoli 19-20 marzo: Je sto vicino a te 67 al Palapartenope

Eventi di sabato 19 e domenica 20 marzo a Napoli: spicca il concerto tributo per il compleanno di Pino Daniele al Palapartenope. Maurizio Casagrande all’Acacia con “A Tu per Tre”.

Il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 marzo sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Buon compleanno Pino Daniele: il 19 marzo Je sto vicino a te 67 al Palapartenope

Il 19 Marzo alle ore 21 presso il Teatro Palapartenope, torna uno degli eventi più attesi dal pubblico, Je sto Vicino a te 67, il memorial dedicato a Pino Daniele nel giorno del suo compleanno oltre che onomastico. Il cast di questa edizione è frizzante, una vera e propria commistione di suoni e generi, proprio come l’arte di Pino, un flusso di creatività tra rhytm and blues e melodia allo stato puro, che si dipana tra le note ed i battiti del cuore, ospiti di respiro nazionale ed internazionale come Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz e alcune special guest tra cui Adriano Pennino, Saturnino, Gigi De Rienzo, Antonio Annona, Tony Cercola, Ernesto Vitolo, Remo Anzovino, inoltre interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Teatro Acacia: Maurizio Casagrande in “A Tu per Tre” con Claudia Vietri e Ania Cecilia

È un excursus autobiografico nelle più belle performance di una lunga e fortunata carriera artistica, impreziosito da musica, aneddoti e momenti di brillante comicità, lo spettacolo A Tu per Tre, che Maurizio Casagrande porterà in scena sul palcoscenico del Teatro Acacia. Ad affiancare in scena Casagrande saranno la pianista Claudia Vietri e la cantante Ania Cecilia. Due donne e un uomo in un “triangolo” pericoloso, che porterà alla nascita di una alleanza tutta femminile, ponendo, così, il protagonista in netta minoranza.

Semplice, confidenziale e di grande ilarità, A Tu per Tre è uno spettacolo che consente al pubblico di ritrovarsi immerso in un’atmosfera calda e piacevole, mai banale o approssimativa, e di interagire, spesso, con Casagrande, con la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di entrare in contatto con i momenti salienti della sua carriera.

Teatro Diana: Vincenzo Salemme in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”

Fino al 20 marzo, Vincenzo Salemme sarà mattatore al teatro Diana con lo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Il titolo dello show riprende una battuta di “E…. fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. Perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mammà… Il popolare attore e regista gioca dunque alla sua maniera con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più simile ad una “gabbia” che ad un percorso libero e indipendente…

Teatro Totò: ecco la commedia “Non ci resta…che ridere”

Al Teatro Totò arriva la commedia con un poker di attori formato da Maria Bolignano, Giuseppe Cantore, Enzo Casertano e Francesco Procopio con l’aggiunta della voce fuori campo di Sergio Assisi. In programma fino a domenica 20 marzo, lo spettacolo propone le vicende di un famoso trio comico degli anni ’90 che, dopo la divisione, si ritrova per una serie di circostanze al cospetto di un’inattesa Reunion.

Per il pubblico una storia divertente e avvincente che narra le avventure di questo trio che dopo anni di fortuna tra teatri, programmi televisivi e film per il cinema, si separa con danni artistici ed economici a causa di una “questione” d’amore…

Teatro Troisi: Paolo Belli in scena con “Pur di Far Commedia”

In scena fino al 20 marzo con “Pur di far commedia” per la regia di Alberto Di Riso, l’applaudito cantautore e conduttore televisivo romagnolo, torna in teatro con uno show su misura per festeggiare i suoi primi 60 anni. La commedia è ambientata in una sala prove dove Paolo Belli tenta tra mille difficoltà di allestire uno spettacolo, tra musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali che cercano ogni occasione per guadagnare la ribalta.