Eventi a Napoli 13-14 novembre: Eugenio Bennato al Trianon Viviani

Eventi di sabato 13 e domenica 14 novembre a Napoli: spicca il concerto di Eugenio Bennato al Trianon Viviani (oltre ad altri spettacoli teatrali e numerose mostre).

Il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 novembre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Trianon Viviani: Eugenio Bennato in “W chi non conta niente”

Il Trianon Viviani festeggia 110 anni con un ricco programma di attività. Sabato 13 novembre, alle 21, è la volta di Eugenio Bennato con “W chi non conta niente”. Un viaggio musicale, dove le vite e le storie narrate si fondono in un racconto corale che inneggia all’arte che si ribella, l’arte controcorrente, quella che nasce da una scintilla inconscia e va a evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire.

Un racconto musicale dedicato “a chi non conta niente, a chi non sale sul carrozzone dei vincitori, del business dell’universo nord-occidentale, a chi sta dall’altra parte”.

Trianon Viviani: Rosa Chiodo in “Cenerentola è nata a Napule”

Domenica 14 novembre, alle 19, Rosa Chiodo sarà protagonista di “Cenerentola è nata a Napule”.

La giovane artista, tra le voci più interessanti emerse negli ultimi anni nel panorama canoro italiano, ha curato questa fiaba musicale con il compositore Pippo Seno e il regista Paolo Caiazzo, per la produzione di Promo music Italia. Una storia partorita dalla fantasia di un poeta di periferia e ispirata al racconto popolare o forse al racconto di vita straordinaria di una ragazza partenopea. Per Rosa Chiodo, Cenerentola, sotto molti aspetti, è la stessa Napoli. Una città bella, romantica e spesso maltrattata.

Teatro Augusteo: Andrea Sannino in “Carosone, l’americano di Napoli”

Al Teatro Augusteo, fino a domenica 14 novembre, Andrea Sannino, nel ruolo di Carosone, sarà protagonista con lo spettacolo “Carosone, l’americano di Napoli”. Il musical, in scena nel centenario della nascita del grande Maestro, vede la direzione artistica di Federico Vacalebre e con la regia di Luigi Russo. Ticket al botteghino o su bigliettoveloce.it: platea € 35,00. Galleria € 25,00.

Teatro Diana: Antonio Milo e Adriano Falivene in “Mettici la mano”

Fino al 21 novembre, al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima serie “Il commissario Ricciardi”. Insieme ad Elisabetta Mirra, Milo e Falivene porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri.

Castel dell’Ovo: Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità

Napoli abbraccia le meraviglie dell’antico Egitto attraverso la mostra Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità. L’esposizione (che chiuderà sabato 25 dicembre) è aperta nella magnifica cornice di Castel dell’Ovo. Protagonisti 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze. A disposizione della curiosità dei visitatori ci saranno anche riproduzioni dei tesori trovati nella tomba del faraone, oltre ai segreti della mummificazione e ci si potrà calare, grazie alla realtà virtuale, nel mito che ancora avvolge la sepoltura più misteriosa dell’Antico Egitto.

Il biglietto intero per la mostra costa 13 euro (ridotto 11 euro). C’è poi il pacchetto Mostra + Realtà Virtuale al costo di 23 euro (ridotto 21 euro).

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

Castel dell’Ovo: “La Materia e l’Eterno: l’Arte svelata” di Domenico Sepe

Al Castel dell’Ovo l’arte si svela attraverso la scultura in bronzo nella mostra personale “Domenico Sepe, la materia e l’eterno: l’Arte svelata” (visitabile fino al 22 novembre). La fascinazione per le velature si materializza in particolare nella rappresentazione drammatica del Cristo Rivelato, per la prima volta in esposizione sotto il cielo partenopeo.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.