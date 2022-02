Eventi a Napoli 12-13 febbraio: Enzo Gragnaniello al Trianon Viviani

Eventi di sabato 12 e domenica 13 febbraio a Napoli: spicca il concerto di Enzo Gragnaniello al Trianon Viviani. Parte Nauticsud alla Mostra d’Oltremare.

Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti.

Enzo Gragnaniello al Trianon Viviani: debutto live di “Rint’ ‘o posto sbagliato”

Per la prima volta a Napoli dal vivo, sabato 12 febbraio, alle 21, Enzo Gragnaniello presenterà al Trianon Viviani, alcuni brani di “Rint’ ‘o posto sbagliato”, il recente album salutato positivamente dalla critica. Nel teatro della Canzone napoletana, diretto artisticamente da Marisa Laurito, accanto ai maggiori successi di sempre, il popolare cantautore interpreterà alcune canzoni della sua ultima raccolta discografica, pubblicata nello scorso mese di ottobre, a due anni dalla precedente “Lo chiamavano vient’ ‘e terra”.

Teatro Augusteo: Paolo Caiazzo in “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?”

Fino a domenica 13 febbraio, Paolo Caiazzo sarà protagonista di “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?”, commedia in due atti scritta e diretta dallo stesso comico partenopeo. Un ipocondriaco prof di lettere, decisamente in contrasto con la tecnologia, patisce la Dad. Esaurito psicologicamente dalla situazione, comincia ad avere allucinazioni ritrovandosi gli alunni in casa.

Questo, unito alle difficoltà di una convivenza claustrofobica, mette in crisi la sua instabile situazione familiare con la moglie nevrotica, una figlia indisponente e un cognato nullafacente…

Teatro Cortese: Lalla Esposito & Massimo Masiello con “Sfogliatelle e altre storie d’amore”

Lalla Esposito e Massimo Masiello protagonisti del concerto-spettacolo “Sfogliatelle e altre storie d’amore”, in programma domenica 13 febbraio alle ore 18 al Teatro Cortese dei Colli Aminei. Accompagnando gli spettatori in uno spazio magico, per comprendere e provare sensazioni fatte di umorismo e amore in una sorta di singolar tenzone tra uomo e donna, i due artisti, attraverso le più celebri “macchiette” del repertorio napoletano e quel genere di canzone definita umoristica, presenteranno un momento canoro e teatrale perfettamente in bilico tra l’ironia ed il quadro del mutamento sociale della donna anni ’30.

Teatro Diana: Gabriele Lavia nella commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli”

Fino a domenica 20 febbraio, al Teatro Diana sarà di scena Gabriele Lavia, attore nei panni di Ciampa lo scrivano, portando la commedia “Il berretto a sonagli”, una delle opere più famose di Luigi Pirandello. Una commedia che riflette su tutta la crisi della società borghese moderna, con le sue istituzioni che codificano oramai soltanto convenzioni irreali.

Trianon Viviani: Fiorenza Calogero in “Vico Viviani”

Prima assoluta al Trianon Viviani, domenica 13 febbraio, alle 19, per il concerto di Fiorenza Calogero, tutto dedicato a Raffaele Viviani. Tra i brani interpretati, Rumba scugnizza (“La rumba degli scugnizzi”), ‘O marenaro ‘nnammurato, Prezzetella ‘a capera, Lavannare’, Si vide a l’animale, Zingari, Avvertimento, Canzone di Margherita e Quanno jarraje a spusa’.

Nauticsud alla Mostra d’Oltremare: il salone nautico torna dopo due anni di stop

Dopo due anni di stop causa pandemia da Covid 19, parte la 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica (organizzato da Afina) in programma da sabato 12 a domenica 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare. Nauticsud si sviluppa su oltre 7 padiglioni e le aree scoperte della Mostra d’Oltremare, dove le novità e le anteprime nazionali ed internazionali in esposizione sono davvero numerose.

Anche le aziende di grandi yacht non sono volute mancare, visto che Azimut, Prestige, Rio Yachts e Fiart espongono i loro modelli migliori e la casa partenopea presenta in anteprima mondiale il progetto del P54 di prossima definizione produttiva.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.

La mostra è a cura di Mario Epifani (direttore di Palazzo Reale di Napoli) e da Andrea Mazzucchi (direttore Dipartimento Studi Umanistici Università “Federico II”).