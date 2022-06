Eventi a Napoli 11-12 giugno: è iniziato il Festival del Giallo

Eventi di sabato 11 e domenica 12 giugno a Napoli: spiccano il Festival del Giallo al Grenoble e numerose mostre.

Il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 giugno sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Festival del Giallo a Napoli: una nuova kermesse letteraria per la città partenopea

Dopo Ricomincio dai Libri e Napoli Città Libro, una nuova kermesse letteraria a Napoli. La prima edizione del Festival del Giallo a Napoli (costruita da Ciro Sabatino insieme al sostegno di Iocisto e Maurizio De Giovanni, eccellenza del romanzo del mistero) andrà avanti fino al 12 giugno. Al Grenoble arriveranno tutti i colori del mistero della città partenopea, con scrittori e scrittici, con le pagine ma anche con le mostra su Sherlock Holmes e con le immagini di fotografi partenopei che si sfidano dopo aver fotografato i “luoghi neri” della città.

Mostra d’Oltremare: ecco Super Heroes & Co.

I Super Heroes & Co. arrivano alla Mostra D’Oltremare. Nel meraviglioso Parco Robinson con ingresso da Viale Kennedy, per grandi e piccini ci sarà la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Organizzata da Alta Classe Lab, We Share, Next Event e Promotion, la mostra tra i tanti spazi a disposizione del pubblico di tutte le età, prevede, subito dopo il magico ingresso con il Future Castle, delle affascinanti aree dedicate a Batman, Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, fino a giungere al travolgente labirinto di Alice.

Palazzo Reale: ecco la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”

Palazzo Reale ospiterà fino al 6 settembre a mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”. Curata da Mario Epifani e da Encarnación Sánchez García, la mostra espone i cartoni – dipinti preparatori per la realizzazione degli arazzi con le Storie di Don Chisciotte, messi a confronto con gli arazzi eseguiti dalla manifattura napoletana nella seconda metà del Settecento e destinati alla Reggia di Caserta, che sono conservati oggi al Quirinale.

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.