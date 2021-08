Ercolano, “stesa” nella notte nella roccaforte del clan Birra

Notte di paura a Ercolano in via Pace, roccaforte del clan Birra, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Esplosione di colpi d’arma da fuoco a Ercolano, in provincia di Napoli. L’episodio nella notte tra lunedì e martedì scorsi. I carabinieri della locale Tenenza e della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112, sono intervenuti in via Pace, zona ritenuta roccaforte del clan Birra.

Qui sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli a salve. Indagini in corso per accertare chi abbia sparato.