Elezioni in Campania, urne riaperte tra maxi scheda e mascherine: affluenza al 38,92% per le regionali

Seconda giornata di voto per le elezioni in Campania dalle 7 di questa mattina e fino alle 15.

Seconda giornata di voto e urne aperte dalle 7 anche in Campania dove, alle 23 di ieri, la percentuale dei votanti si è attestata al 42,78% per i referendum, al 38,92 per le Regionali e al 51,28 per gli 85 Comuni chiamati a rinnovare i consigli comunali e a scegliere il nuovo sindaco.

La domenica elettorale è stata caratterizzata da qualche disagio e rallentamento ai seggi soprattutto per le misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria che ha reso obbligatorio l’uso di mascherine e disinfettante in tutte le scuole sedi di sezioni elettorali. Il Covid-19 è stato anche alla base della rinuncia di numerosi presidenti di seggio che sono stati sostituiti in volata a poche ore dal voto. La grandezza della scheda per la scelta del presidente e dei consiglieri della Regione Campania ha creato qualche leggera difficoltà tra gli elettori, ma le votazioni sono proseguite senza particolari problemi. Qualche irregolarità si è registrata sull’isola di Procida dove sono stati sostituiti presidente e segretario del seggio di via Flavio Gioia dopo il ritrovamento di dieci schede elettorali timbrate all’interno di un cassetto.

Gli sfidanti alla guida di Palazzo Santa Lucia hanno votato quasi tutti nella mattinata di ieri: Vincenzo De Luca, alle 8.30, era già nel seggio a Salerno, Valeria Ciarambino a Pomigliano d’Arco intorno alle 11.30 mentre Stefano Caldoro voterà oggi.