Elezioni a Napoli, verso il nuovo Consiglio comunale: ecco i candidati più votati

Elezioni a Napoli: con ogni probabilità 27 consiglieri su 40 dovrebbero appoggiare il nuovo sindaco Gaetano Manfredi. Ecco i candidati più votati.

Un vero e proprio trionfo quello di Gaetano Manfredi, eletto nuovo sindaco di Napoli con quasi il 63% dei voti

L’affermazione di Gaetano Manfredi (che ha trovato riscontro anche nelle dieci Municipalità, andate tutte al centrosinistra) avrà come conseguenza un appoggio di ben 27 consiglieri in Consiglio comunale (gli altri 13 saranno all’opposizione). Grande curiosità sulla composizione del Consiglio, che dovrebbe essere ufficiale a scrutini conclusi (mancano ancora poche sezioni).

Tra i candidati con più preferenze, spiccano alcuni esponenti del Partito Democratico, come Gennaro Acampora (4329), Vincenza Amato (4117) e Salvatore Madonna (3699). Sempre nel Pd a seguire ci sono Maria Grazia Vitelli (2787) Aniello Esposito (2573) e Pasquale Esposito (2231).

Grande affermazione in “Napoli Solidale” per Sergio D’Angelo, capace di conquistare 3173 voti, come anche per Rosario Andreozzi (1484 voti). Nella lista “Azzurri per Napoli” di Stanislao Lanzotti, con Italia viva, grande exploit per Anna Maria Maisto (2580 preferenze) e Massimo Pepe (2320 preferenze).

Potrebbe restare in Consiglio comunale anche Nino Simeone, capolista di “Napoli Libera”. Hanno superato la soglia del 3% anche “Adesso Napoli”, “Noi Campani La Città” ed “Europa Viva”.

Nelle file dell’opposizione, tra gli esponenti di Forza Italia con più preferenze figurano Domenico Brescia (3656), Salvatore Guangi (già vicepresidente nella scorsa consiliatura, 3105 preferenze) ed Iris Savastano (2715).