Edenlandia for Children: donazione alla Fondazione Santobono-Pausilipon

Edenlandia con la Fondazione Santobono-Pausilipon insieme per i bambini: il presidente Gianluca Vorzillo consegnerà la somma raccolta dal Parco di Fuorigrotta per i piccoli pazienti.

Oggi, mercoledì 8 giugno alle ore 17:15, il presidente di Edenlandia, Gianluca Vorzillo, consegnerà alla presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria Ziccardi, la somma raccolta dal Parco, destinata ai piccoli pazienti. Il logo che ha accompagnato questo accordo sono due bambini che si tengono per mano, così come il progetto sociale del Parco ha fatto e fa con la Fondazione.

E proprio in questa giornata Edenlandia ospiterà i bambini che hanno finito il ciclo di terapie. Una giornata di allegria e spensieratezza per i piccoli e le loro famiglie. Ad accoglierli ci saranno anche gli animatori di Puerta Del Sol.

Il pomeriggio infatti vedrà prima il momento del gioco alle ore 16 e poi alle 17:15 la consegna dell’assegno gigante siglato dall’Edenlandia. La cifra raccolta sarà finalizzata per le attività del noto ospedale pediatrico.

“Garantire la salute pubblica e soprattutto quella dei più piccini è fondamentale in una società che si voglia definire civile– afferma il Presidente di Edenlandia, Gianluca Vorzillo. L’Ospedale Santobono è da sempre in prima linea nel proteggere la salute dei più piccoli e noi siamo vicini a loro con questo piccolo gesto, un piccolo contributo per sostenere le attività dell’Istituto, che possa dare un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti che aspettiamo sorridenti qui al parco, ogni volta che ne hanno voglia”.