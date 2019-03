Leonardo: domani, mercoledì 13 marzo, il gruppo guidato da Alessandro Profumo pubblicherà il bilancio 2018.

Domani, mercoledì 13 marzo, il gruppo Leonardo pubblicherà il bilancio 2018, su cui Mediobanca ha fatto un report completo. Come riporta “Milanofinanza”, Mediobanca Securities prevede che dai conti 2018 emergerà che il gruppo avrà raggiunto la sua guidance 2018, confermando anche i suoi obiettivi finanziari al 2020.

Le sue attese indicano un utile netto di 362 milioni dai 272 milioni del 2017, con un fatturato di 11,964 miliardi dagli 11,527 miliardi del 2017. Inoltre, Mediobanca sottolinea che “se confermati, i dati sulle robuste consegne di elicotteri possano sostenere la nostra visione positiva sul titolo che continua a essere sorretta dal rilancio in corso della relativa divisione. Questa situazione favorevole è anche sostenuta dalla recente raccolta ordini in Cina e nel segmento militare in Qatar e negli Usa”. Nei giorni scorsi, il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha partecipato ad Atlanta all’Heli-Expo, il più grande salone elicotteristico al mondo, segmento in fase di rilancio dopo un periodo difficile. Nel corso dell’evento, Leonardo ha sottolineato di aver fatto nell’ultimo anno ulteriori passi in avanti in termini di posizionamento di mercato, sviluppo dei nuovi programmi e presenza negli Usa e di essere leader mondiale nel campo degli elicotteri civili in termini di valore con una quota del 40% nel 2018. Durante la fiera, il gruppo ha annunciato anche nuovi contratti nel settore elicotteri. Gli ordini riguardano due elicotteri offshore AW139 con opzioni per quattro AW169 in Messico e un ulteriore AW139 per ricerca e soccorso destinato alla guardia costiera del Giappone, senza dimenticare l’ingresso sul mercato elicotteristico militare dell’Ecuador, dove l’Aeronautica Militare sta per ricevere quattro AW119Ke per compiti di addestramento, utility, pattugliamento e soccorso.

Leonardo: nuovi traguardi per il programma del convertiplano AW609

L’azienda ha anche registrato nuovi traguardi per il programma del convertiplano AW609, in attesa della certificazione Faa negli Usa, con l’avvio della costruzione in serie e il prossimo ingresso dei componenti nella linea di assemblaggio finale di Philadelphia. Avviata poi la fabbricazione del primo simulatore Full Motion dell’AW609, che sarà operativo nel 2020 per l’addestramento della prossima generazione di piloti in base alla nuova categoria di certificazioni definita dagli Usa. Il gruppo, infine, ha firmato un accordo con i giapponesi di Nakanihon Air Service per valutare le opportunità che il convertiplano potrà cogliere nel Paese asiatico per compiti di trasporto e pubblica utilità.