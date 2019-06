Libra sarà la nuova moneta virtuale in arrivo nel 2020 alimentata dalla tecnologia blockchain. Al momento è previsto l’utilizzo tra privati a seguire sarà estesa anche per gli acquisti online.

Qualche giorno fa i media hanno ripreso l’annuncio pubblicato da Mark Zuckeberg su Facebook relativo al lancio della moneta virtuale Libra insieme a 27 organizzazioni in tutto il mondo. Non dovrebbe essere come le criptovalute più famose perchè Facebook vorrebbe evitare di essere inserito all’interno del caos che ha coinvolto, fra gli altri, Bitcoin negli ultimi anni.

“Il progetto ambizioso – spiega Zuckeberg – è di creare una semplice infrastruttura finanziaria globale che potrà dare potere a miliardi di persone in tutto il mondo. E ‘ alimentato dalla tecnologia blockchain e il piano è quello di lanciare nel 2020.

Imparare ad usare il denaro mobile può avere un importante impatto positivo sulla vita delle persone perché non è necessario portare sempre denaro, che può essere insicuro, o pagare spese extra per i trasferimenti.

Questo è particolarmente importante per le persone che non hanno accesso alle banche o ai servizi finanziari tradizionali. In questo momento, ci sono circa un miliardo di persone che non hanno un conto in banca ma hanno un cellulare”. – “Per quanto riguarda la privacy si può interagire in tutti i modi che si desidera in privato, dai messaggi ai pagamenti sicuri. La privacy e la sicurezza – conclude Mark Zukeberg – saranno incorporate in ogni fase. Ad esempio ci sarà un team dedicato di esperti nella gestione del rischio, che si concentra sull’impedire alle persone di usare la Libra per scopi fraudolente”.

Come funzionerà

Per abilitare questo nuovo sistema di pagamento Facebook sta anche lanciando una filiale indipendente chiamata ‘calibra’ che permetterà di costruire servizi che ti permetteranno di inviare, spendere e salvare la moneta virtuale a partire da un portafoglio digitale che sarà disponibile su whatsapp e messenger e come app indipendente il prossimo anno.

La ‘calibra’ sarà regolata come gli altri fornitori di servizi di pagamento. Tutte le informazioni che condividi con calibra saranno tenute separate dalle informazioni che condividi su Facebook. Fin dall’inizio, calibra ti permetterà di inviare la moneta a chiunque con uno smartphone a basso costo. Nel tempo, gli ingegneri offriranno più servizi a persone e imprese come pagare le bollette con la spinta di un pulsante, comprare caffè con la scansione di un codice, o cavalcare il transito pubblico locale senza aver bisogno di portare contanti o un metro pass.

I costi del sistema di pagamento con Libra

Con questo sistema si potranno effettuare i saldi con i crediti che avranno un valore diverso in base al cambio con la moneta dello Stato di appartenenza. Facebook, prima di lanciare Libra, dovrà giungere ad un accordo anche con la comunità internazionale per fissare il cambio con l’euro, il dollaro e così via. Gli utenti dovranno stare attenti a questi tassi per non rischiare di sprecare crediti e di conseguenza denaro.

Sulla rete ‘bilancia’ transitano i colossi Mastercard, Paypal, payu, striscia e Visa, oltre ai servizi popolari come booking, ebay, farfetch, lyft, Spotify e Uber. Anche una serie di imprese leader si stanno unendo per contribuire a promuovere l’innovazione sulla rete bilancia. Entro il 2020 dovrebbero farne parte più di 100 membri.