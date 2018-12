Castellammare, parte il progetto Welfare & Occupazione

Domani 20 dicembre presso la Sala Convegni di ICF a Castellammare di Stabia, sarà presentato il programma di attività del progetto Welfare & Occupazione.

Domani 20 dicembre alle ore 10 presso la Sala Convegni di ICF in via Annunziatella 23 a Castellammare di Stabia, sarà presentato il programma di attività del progetto Welfare & Occupazione con il quale ICF, in partenariato con Settore politiche sociali ambito N. 27 comune di Castellammare di Stabia, Unimpresa Campania, CISE ed Ecoartonlus, interviene nel merito del tema delle pari opportunità di genere in relazione al mercato del lavoro.

Alla presentazione del progetto parteciperanno, come saluti istituzionali: il presidente Nazionale di Unimpresa Giovanna Ferrara, l’assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani, la dirigente regionale Fortunata Caragliani, il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino; mentre come relatori: il Segretario Genarale Unimpresa Laura Mazza, il vice presidente nazionale Unimpresa Giuseppe Spadafora e, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Castellammare di Stabia, Antonella Esposito; mentre ad illustrare il progetto sarà la Dott.ssa Giuseppina Mele.

A moderare i lavori il giornalista Rosario Lavorgna. Il convegno è l’occasione non solo per presentare il programma operativo del progetto, ma è soprattutto l’opportunità di sottoporre il tema al centro del dibattito istituzionale, sociale ed economico, alla ricerca di soluzioni praticabili e condivise.