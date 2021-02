E’ uscito il nuovo romanzo di Maria Pia Garofalo: “Il dondolo di legno”

L’impegno serio e costante che contraddistingue l’attività artistica di Maria Pia Garofalo, non si ferma solo alla lirica, ma prosegue oltre, con la pubblicazione del suo nuovo romanzo-thriller.

Torna a far parlare di se, il celebre e giovane soprano Maria Pia Garofalo, classe 1997, ma non nella veste consueta di cantante lirica, bensì in quella di neo-scrittrice, con la pubblicazione del suo secondo romanzo “Il dondolo di Legno”.

Si tratta, come recita la prima di copertina, di un vero e proprio thriller psicologico, legato ad un oscuro e misterioso segreto di famiglia. L’opera lirica, il pane quotidiano della nostra brava cantante, è al centro di questo intrigo, la cui chiave misteriosa della stessa, verrà risolta proprio grazie al melodramma, all’opera in musica che prende origine nel ‘500 con Monteverdi.

Mi piace riportare il commento che appare sulla quarta di copertina “Queste sono storie che non dovrebbero mai essere raccontate. Da quando Sophie sparì, anche le foglie si rifiutarono di restare attaccate all’albero, la pioggia era un pianto terreno, come se la terra si sentisse in colpa per un segreto da custodire, nuovi arrivi, una consapevolezza del coraggio, un coraggio innato in ognuno di noi”. La bella immagine di copertina è stata scattata del fotografo Andrea Di Paola.