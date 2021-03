Domenica delle Palme e Covid 19: Diocesi di Napoli vieta le benedizioni

Cautela nelle chiese partenopee per la Domenica delle Palme: la Diocesi di Napoli vieta le benedizioni.

Esattamente come l’anno scorso, anche nel 2021 le festività di Pasqua (4 aprile) e, ancora prima, la Domenica delle Palme (28 marzo) arrivano purtroppo in piena pandemia da Covid 19.

Se l’anno scorso si trattava della prima ondata di contagi, ora è la terza ondata di contagi a far riflettere il mondo ecclesiastico sulla cautela da tenere in vista delle celebrazioni per tali ricorrenze.

Come riportato da “Il Mattino”, la Cei (Conferenza Episcopale Italiana) ha un obiettivo prioritario: evitare assembramenti. La prima richiesta è quella per cui ministri e fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé.

Ma a Napoli, si è presa una decisione ancora più forte, per cui la Diocesi di Napoli ha adottato una misura estremamente rigorosa: quella per cui sono vietate le benedizioni.