Doc – Nelle tue mani 3, decisioni e confronti negli episodi del 29 febbraio: anticipazioni

Le nuove puntate della terza stagione di Doc – Nelle tue mani avvicineranno Andrea Fanti ad una nuova e sconvolgente verità sul suo passato.

Proseguono le puntate della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Andrea Fanti crede di aver scoperto la verità su parte del suo passato e su quale sia la ragione per cui la sua storia con Agnese è finita. Ma una nuova e sconvolgente verità potrebbe tornare a galla sconvolgendo il mondo del primario dell’Ambrosiano ancora una volta.

Cosa succederà quindi negli episodi che andranno in onda il 29 febbraio? Gli specializzandi dovranno affrontare questioni familiari e per Giulia e Riccardo ci sarà una decisione importante da prendere. Inoltre, una visita inaspettata per Doc.

Al via le riprese di Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi, l’annuncio di Maurizio de Giovanni

“Legami” è il titolo del primo episodio che andrà in onda il 29 febbraio. Manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia ha la testa da un’altra parte. Anche Doc fatica a gestire gli impegni: c’è la riunione con i finanziatori e Carolina, tornata in città per qualche giorno. Intanto, la sorella di Lin viene ricoverata in ospedale costringendo la specializzanda ad un confronto con la famiglia e soprattutto con il padre.

“Vivere” è invece il titolo della seconda puntata. Giulia deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà conseguenze anche su quella professionale. Martina affronta invece l’esame più difficile della sua vita mentre Damiano si prende cura di Elisabetta. Riccardo, invece, dovrà occuparsi di un caso che porterà alla mente il ricordo di Alba. Lin e Federico tornano a lavorare sul database rischiando di portare Doc sempre più vicino a quella verità nascosta da Agnese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DOC – Nelle Tue Mani (@docnelletuemani)