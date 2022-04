Disney Plus: Loki è la serie più vista sul sito di straming

Disney Plus, news. La serie Marvel Loki, secondo i dati raccolti, è la serie più vista sul canale di streaming Disney.

Disney Plus, news. Secondo i dati raccolti da Nielsen, la serie tv Marvel Loki è la più vista in assoluto sul canale di streaming del colosso americano. I numeri raggiunti dalla serie tv con Tom Hiddleston sono incredibili.

I minuti di visione medi per episodio raggiungono la spaventosa cifra 872 milioni di minuti (per episodio). Solo la prima stagione della serie tv, sempre della Marvel, The Falcon and the Winter Soldier e la prima stagione di prima stagione di The Mandalorian riescono ad avvicinarsi.

The Falcon and the Winter Soldier ha 692 milioni di minuti per episodio, mentre The Mandalorian 677,5 milioni di minuti. La prima stagione di Loki ha totalizzato 5,23 miliardi di minuti totali di tempo di visione durante le sue sei settimane di programmazione.

Questo risultato pone lo show al primo posto tra le serie dedicate ai personaggi Marvel e solo la serie tv The Mandalorian riesce a superarlo, con 5,42 miliardi di minuti per la prima stagione e addirittura 8,38 miliardi di minuti di visualizzazioni.

In questo caso sottolineiamo che non stiamo tenendo conto della serie, sempre Marvel, WandaVision. La serie, infatti, ha totalizzato ben 4,80 miliardi di minuti avvicinandosi alle altre nominate ma ha però anche 3 episodi in più: 9 rispetto ai 6 delle altre.

