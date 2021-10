Disney Plus, le uscite di novembre 2021: Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di novembre 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di novembre. Ricordiamo in particolare che il 12 novembre sarà l’anniversario di lancio della piattaforma e si festeggerà con numerose uscite.

Film di Disney Plus:

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli – 12 novembre

Shang Chi, maestro di una variante Kung Fu che utilizza le armi, è costretto ad affrontare il suo passato dopo essere stato convinto ad unirsi alla misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Home Sweet Home Alone – 12 novembre

Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi… e farà di tutto per tenerli fuori.

L’era glaciale: un Natale mammut (corto) – 26 novembre

Serie Tv di Disney Plus:

Entrelazados – 12 novembre

Hawkeye (Premiere prime due puntate) – 24 novembre

Occhio di Falco ha una missione apparentemente semplice: tornare a casa dalla sua numerosa famiglia per Natale. Ma non è così facile… A causa di un minaccioso ritorno dal suo passato, Barton si vede costretto a collaborare con Kate Bishop (Hailee Steinfield) un’arciera di 22 anni con il sogno di diventare supereroe.

