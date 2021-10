Disney Plus, le migliori uscite di ottobre 2021: Black Widow

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di ottobre 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di ottobre.

Film di Disney Plus.

Lego Star Wars: Racconti Spaventosi – 1° ottobre

Lungo il percorso il servitore di Vader inizia a raccontare storie relative a manufatti e iconici cattivi di tutte le epoche di “Star Wars”. Lentamente, però, emerge un piano sinistro, con Poe e BB-8 costretti a fronteggiare le loro paure, così da poter bloccare l’ascesa di un antico male.

Black Widow – 6 ottobre

La Vedova Nera, conosciuta anche come Natasha Romanova, collabora con i servizi segreti sovietici per diventare il loro agente principale. Tuttavia, quando l’URSS si disgrega, il governo cerca di ucciderla.

Muppets Haunted Mansion: la casa stregata – 8 ottobre

Durante la festa di Halloween, Gonzo viene sfidato a trascorrere una notte che metterà alla prova il suo coraggio nel posto più spaventoso e divertente della Terra: la casa stregata.

Wendy – 29 ottobre

Wendy vive con i suoi fratelli gemelli in un ristorante nella proprietà di sua madre e ha sete di avventura. I tre ragazzi decidono quindi di saltare a bordo di un treno e un giovanotto vivace li porta in un’isola misteriosa dove nessuno invecchia.

Serie Tv di Disney Plus.

Just Beyond – 13 ottobre

La serie racconterà con un tono leggero, spesso comico, storie che spaziano tra l’horror e il soprannaturale. In ogni episodio gli spettatori conosceranno nuovi personaggi che intraprenderanno un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

White Collar (tutte le stagioni) – 27 ottobre (Star)

Il giovane e brillante criminale Neal Caffrey viene assunto come consulente nella sezione "White Collar" dell'FBI, dove, con l'agente Peter Burke e la sua squadra, si occuperà di crimini non violenti, quali truffe, frodi, falsificazioni e furti d'arte.

