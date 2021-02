Diletta Leotta, nuova incursione al cinema: ciak con Boldi e De Sica

Diletta Leotta: la conduttrice sportiva al Terminillo per il ciak del nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

- Advertisement -

Mentre prosegue a gonfie vele la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, per Diletta Leotta è tempo di una nuova incursione al cinema.

Dopo il cameo nella parte di sé stessa in 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli, la 29enne conduttrice sportiva (volto simbolo di Dazn) si trova al Terminillo con Massimo Boldi e Christian De Sica. Lo riporta “Il Messaggero”.

Nei giorni scorsi sul set c’era anche Alessandro Siani, il cui prossimo film (di cui sarà anche regista) si chiamerà Chi ha incastrato Babbo Natale?

Siani interpreta Genny Catalano, il “re dei pacchi”, assoldato per recarsi al Polo Nord per far fallire Babbo Natale (Christian De Sica). Nel cast anche (Angela Finocchiaro nel ruolo della Befana) e l’attore inglese Leigh Gill, che ha partecipato al pluripremiato “Joker”.

La speranza è che questo film (la cui uscita era inizialmente prevista per Natale 2020) possa arrivare nelle sale a Natale 2021, una volta riaperti al pubblico anche i cinema.