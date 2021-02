Diletta Leotta: San Valentino romantico in compagnia di Can Yaman

Diletta Leotta: la conduttrice sportiva posta su Instagram una romantica foto davanti al mare della Costiera amalfitana con Can Yaman (ufficializzando di fatto la storia d’amore con l’attore turco).

- Advertisement -

Mancava solo un “indizio social” per confermare la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman, un amore che sta letteralmente infiammando il gossip di questa prima parte del 2021. E tale conferma non poteva che avvenire nel giorno di San Valentino, ovvero la festa degli innamorati.

È stata Diletta a postare sulla sua pagina Instagram una foto inequivocabile, nella quale guarda negli occhi Can Yaman con sullo sfondo un romantico tramonto: i due sembrano pronti a baciarsi.

La foto che ha mandato in delirio i rispettivi followers (su Instagram, ne hanno rispettivamente più di sette milioni e mezzo e 8,1 milioni) è stata scattata davanti al mare della Costiera Amalfitana.

Insomma, l’amore tra la 29enne conduttrice sportiva catanese e l’attore turco 31enne (superstar della soap Daydreamer) procede a gonfie vele.

Foto: pagina Instagram Diletta Leotta