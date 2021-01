Diletta Leotta di nuovo al centro del gossip: flirt con l’attore Can Yaman?

Diletta Leotta: i “beninformati” parlano di un presunto flirt tra la conduttrice e la star della soap Daydreamer.

Mentre prosegue con successo la carriera di conduttrice dei programmi calcistici su Dazn (e di 105 Take Away su Radio 105), Diletta Leotta è tornata al centro del gossip. La 29enne siciliana è single dallo scorso luglio dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina, ma i “beninformati” sospettano che abbia una storia d’amore con Can Yaman, 31enne attore turco, superstar della popolare soap opera Daydreamer – Le Ali di un Sogno.

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata da Anna Pettinelli agli ascoltatori di RDS, assicurando che la notizia viene da una “fonte certa”, anche se (almeno per ora) i settimanali di gossip non hanno ancora fotografato insieme Diletta Leotta e Can Yaman (così come non ci sono “indizi” sulle loro pagine social). Dal suo racconto, Can Yaman (anche lui attualmente single) e Diletta Leotta sarebbero stati avvistati da più persone mentre si scambiavano baci appassionati. Inoltre, i due avrebbero anche alloggiato nello stesso albergo romano.

Can Yaman sta facendo molto parlare di sé in questi giorni, anche per essere stato multato a Roma per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. L’attore è in questi giorni in Italia, dove è stato ospite a C’è posta per te, oltre che per girare la pubblicità di una nota marca di pasta al fianco di Claudia Gerini (spot diretto da Ferzan Ozpetek).