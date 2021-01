Daydreamer: buon debutto in prima serata su Canale 5 per la soap con Can Yaman

Daydreamer: la popolare soap turca con Can Yaman ha ottenuto circa due milioni e mezzo di telespettatori (11% di share) al suo debutto in prima serata.

Un buon debutto su Canale 5 nella prima serata di ieri, giovedì 7 gennaio, per Daydreamer – Le Ali di un Sogno, la popolare soap con protagonista Can Yaman.

Daydreamer è infatti stata vista da 2.365.000 spettatori (pari all’11% di share). Un buon risultato vista l’ampia concorrenza (su tutti, la fiction Che Dio ci aiuti 6, che ha raccolto il 24,5% di share con oltre sei milioni di telespettatori). La serie si svolge in una moderna e movimentata Istanbul. Al centro le vicende di Can (Can Yaman), ribelle fotografo tornato a Istanbul per lavorare nell’agenzia pubblicitaria di famiglia Fikri Harika, e l’aspirante scrittrice Sanem (Demet Özdemir), che trova lavoro proprio nell’agenzia di Can.

Accanto ai due protagonisti si sviluppano le vicende di altri personaggi, come la sorella maggiore di Sanem, Leyla (Oznur Serceler), e il fratello di Can, Emre (Birand Tunca).

Daydreamer: ecco cosa è successo nell’ultimo episodio

Can accetta una proposta di lavoro nei Balcani che gli viene fatta dalla ex fidanzata Polen. Questa sua scelta porta Sanem alla disperazione e, con grande tristezza dei colleghi, deciderà di licenziarsi dall’agenzia pubblicitaria. Poco dopo la ragazza verrà investita da un’auto guidata da Yigit, che si offre di accompagnarla a casa dopo averla scortata in ospedale.

L’incontro casuale si rivelerà per Sanem decisamente interessante perché Yigit, capo di una casa editrice, le farà una proposta lavorativa allettante.

La situazione non sfugge a Can, che si mostra geloso, decidendo di rimandare la partenza per i Balcani.