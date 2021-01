C’è posta per te: ospiti di stasera Sabrina Ferilli, Can Yaman e Luca Argentero

Stasera in tv su Canale 5 ritorna C’è posta per te con nuove storie: tra gli ospiti attesi Can Yaman, Luca Argentero e Sabrina Ferilli. Non mancheranno le sorprese. VIDEO

C’è posta per te torna da questa sera su Canale 5 con le storie che da sempre emozionano tanto il pubblico. Il programma è alla 24esima edizione e festeggia 21 anni di puntate.

Nella prima puntata che andrà in onda stasera saranno coinvolti, con due sorprese, Sabrina Ferilli, che sarà accompagnata da sua mamma Ida, e Luca Argentero che torna in tv dopo il grande successo di Doc. Tra gli ospiti anche l’attore turco Can Yaman che a breve inizierà a girare la serie tv di produzione italiana di ‘Sandokan’.

Maria De Filippi sarà al centro dello studio per il pubblico e gli ospiti con i racconti delle storie a cominciare dalla grande busta che separa mittente e destinatario della missiva da cui tutto ha origine.

Ma a C’è posta per te oltre alle storie drammatiche trovano spazio anche quelle più allegre, come quando a scrivere al programma sono persone adulte alla ricerca di un primo amore che risale magari a tanti decenni prima, o le sorprese a un genitore, a un figlio a una persona amata, con “regali” speciali come la presenza di personaggi del mondo del cinema, della televisione, dello sport e della politica.

Non mancheranno i quattro i postini che invitano a partecipare: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che girano l’Italia in bicicletta. La regia è di Paolo Pietrangeli.