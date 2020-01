Napoli: le 10 mete più ambite dai turisti stando ai dati di TripAdvisor. In testa c’è la Galleria Borbonica (seguita da Napoli Sotterranea e dalle Catacombe di San Gennaro).

“Napule è ‘na camminata”, cantava Pino Daniele in una delle sue canzoni più celebri. Un verso che può essere certamente adattato ai nostri giorni, visto che la città di Napoli è ormai piacevolmente invasa dai turisti per tutto l’anno.

Le attrattive della città partenopea sono davvero tante, ma è difficile stabilire una classifica sui posti più ambiti da visitare. Tuttavia, come riportato da “Napolitoday”, un indizio in tal senso si può ricavare dai dati del famoso portale TripAdvisor, che di fatto ricostruiscono la top ten dei luoghi preferiti dai turisti. In testa c’è la Galleria borbonica, seguita da Napoli Sotterranea e dalle Catacombe di San Gennaro (uno dei simboli del rilancio culturale del rione Sanità, un quartiere troppe volte al centro della cronaca nera).

Ci sono poi la Cappella Sansevero (il più visitato tra i musei e complessi monumentali della città con oltre 750mila visitatori nel solo 2019, con una media di circa 2400 persone al giorno) e il Mann. Immancabili San Gregorio Armeno e il Lungomare Caracciolo, come anche Spaccanapoli. Completano questa particolare top 10 il Teatro San Carlo e Castel dell’Ovo.

Si tratta ovviamente di una classifica, questa di TripAdvisor, che riassume solo in minima parte le bellezze di Napoli, anche perchè dopo i “magnifici 10” ci sono, tra gli altri, Castel Sant’Elmo, la Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Reale, il Duomo, il Cimitero delle Fontanelle e il Maschio Angioino.