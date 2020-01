Marco Zurzolo e Davide Costagliola con “Vesuviana” al Teatro Cortese

Marco Zurzolo e Davide Costagliola, domani venerdì 10 gennaio alle ore 21 al Teatro Cortese ai Colli Aminei, saranno i protagonisti del concerto “Vesuviana”.

“Napoli– afferma Zurzolo- insieme alla gente che la abita, è per noi stimolo per le nostre composizioni e la nostra creatività. L’energia che trasmette questa nostra città nel bene e nel male è immensa e noi nel nostro piccolo rubiamo giorno dopo giorno ogni emozione, la sua eleganza e la sua immensa tradizione trasformando il tutto in musica, così da non poter essere mai confusi con nessun altro musicista di un’altra terra.

Questo duo nasce con uno scopo ben preciso, quello di rappresentare la propria città (Napoli ) in maniera corretta, rispettandone i suoni, i colori e la sua immensa tradizione“. Marco Zurzolo e Davide Costagliola propongono in questo spettacolo tratto dall’omonimo cd una nuova visione della musica, basata sulla fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla canzone tradizionale di Napoli e del Mediterraneo.

Riprendendo il concetto di “song“ creando un viaggio sonoro attraverso le più belle ed intense canzoni della musica italiana , internazionale e popolare.

Un concerto quello in programma nello spazio di viale del Capricorno ai Colli Aminei “intimo“ come l’amicizia che lega i musicisti che lo realizzano.

Un duo d’eccezione per una musica piena di contenuti umani dove la musica crea l’amicizia e l’amicizia crea la musica.

