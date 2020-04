Il Teatro San Carlo è online con la WEB Tv h24

Il Teatro San Carlo trasmette sul Web TV 24 ore su 24, ed è online con la WEB Tv h24. Inizia una nuova ed avvincente “avventura” intrattenendo il pubblico in questo periodo di emergenza coronavirus.

La notizia è di poche ore fa e il San Carlo, confermandosi leader nell’innovazione e nell’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione, inizia una nuova ed avvincente “avventura” intrattenendo il pubblico che in questo periodo di emergenza coronavirus, è costretta a restare a casa. Pertanto, trasmetterà per tutto l’arco della giornata opere integrali, balletti, spettacoli e innovative rubriche web.

Per usufruire di tale utile servizio, basterà sintonizzarsi dal proprio televisore “Smart” sulla web tv (www.cetv-online.it) e salvarla in memoria tra i propri canali preferiti. L’accesso alla web Tv sarà consentito inoltre anche tramite tablet, smartphone e pc. L’iniziativa nasce grazie alla Partnership con SudComunicazioni che ha messo a disposizione del Teatro San Carlo gli spazi della neonata “c’è tv”, prima web tv culturale di Napoli e della Campania, il cui palinsesto è completamente dedicato al Teatro San Carlo che ne gestirà i contenuti con la direzione.

Dopo il boom dei profili social ufficiali del Lirico, che hanno mostrato un forte interesse del pubblico che ha fatto registrare tra visualizzazioni della pagina, dei video, dei like, e di nuovo pubblico e nuovi followers circa mezzo milione di visualizzazioni.

Il Teatro San Carlo, sensibile alle esigenze del suo affezionato e “mutilato” pubblico, ha intrapreso questa iniziativa per rendere ancora più fruibile il prezioso materiale video di archivio e allo stesso tempo allo scopo di mantenere un rapporto vivo con il pubblico in attesa del ritorno alla normalità.

Il Teatro San Carlo lancia dunque una web tv in alta definizione, che arriva facilmente nelle case di tutti, nell’ottica di un sempre maggiore diffusione della Lirica in tutte le fasce della popolazione. Già ampia l’offerta dei contenuti on line che vede il ricco palinsesto strutturato in 4 filoni:

Opera On Line

in onda ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 20.00 prevede la trasmissione integrale di spettacoli del Teatro di San Carlo delle scorse Stagioni Liriche e di Balletto.

Scuola InCanto

Una serie di contenuti didattici alternativi per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera, realizzati dal Teatro di San Carlo in collaborazione con Europa InCanto e presentati dal Maestro Germano Neri. In onda ogni martedì mercoledì e giovedì alle ore 15.00.

Il Teatro San Carlo racconta… Casa Rossini, pillole di approfondimento su Gioachino Rossini con ospite il Professor Sergio Ragni, studioso di fama mondiale della vita e delle opere del compositore pesarese.

Dialoghi fuori scena

Sarà il programma di punta. Ogni sabato in prima serata, ore 20.00, il Sovrintendente del Teatro di San Carlo Stéphane Lissner dialoga con i protagonisti del mondo della Lirica

Tanti altre le rubriche web in programma, Pillole sulla storia del Teatro San Carlo, approfondimenti musicali, la rassegna stampa online nella rubrica “Parlano di Noi” e altro ancora. Tutti i programmi della Web Tv Teatro San Carlo sono inseriti in un palinsesto ad orario, con lo streaming annunciato di volta in volta dai Canali Social del Teatro, ma potranno essere rivisti in ogni momento cliccando sulla voce “ondemand” o sulla stessa voce “Palinsesto”. Il Teatro di San Carlo dunque si conferma all’avanguardia anche per ciò che riguarda i metodi di fruizione del patrimonio culturale, che richiedono, specialmente oggi, nuovi modelli di accessibilità e diffusione, con la speranza ti ritornare al più presto alla normalità e di assistere, dal vivo, agli spettacoli nel teatro più bello del mondo.