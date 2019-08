Tommaso Pedone e Francesco Ciotola: per loro la grande soddisfazione di una video installazione all’Elculturalsanmartín (museo di arte contemporanea di Buenos Aires) dall’8 agosto all’1 settembre.

La mostra Critical Point_Your Point di Tommaso Pedone e Francesco Ciotola a cura di Raffaele Loffredo e Santiago Caprio, è una riflessione attraverso lo sguardo dell’artista contemporaneo, circa la natura pluridimensionale della crisi politica, economica e sociale occidentale, produttrice di trasformazioni radicali sui diversi piani che regolano la vita dell’individuo come parte integrante della collettività.

L’esposizione, che si svolgerà negli spazi del Museo Centro Cultural General San Martin di Buenos Aires dall’8 Agosto all’1 Settembre 2019, intende creare un percorso, come proiezione di una ricerca interiore, in cui dialogano gli aspetti di presa di coscienza e reazione, nell’ambito della tematica “gioco”, attraverso le opere video di due artisti contemporanei.

Critical point_your point, confronto tra due artisti, rappresenta quindi una presa d’atto e uno stimolo, attraverso il linguaggio della videoart, che esorta a sollevare il pensiero critico e personale di ogni individuo, con l’ambizione che ognuno possa arrivare a sorvolare logiche didascaliche e precostituite. La mostra è inoltre patrocinata dal Comune di Napoli.

Tommaso Pedone, nasce a Pesaro (Italia) nel 1977, è regista e videoartista laureato all’Accademia del Cinema di Bologna. Le sue opere in mostra si definiscono come narrazione di elementi cardine che trattano modelli in rapido deperimento, condizioni di incertezza e fragilità.

In dialogo con Pedone, il percorso-mostra prosegue con le opere di Francesco Ciotola, fotografo nato nel 1979 a Napoli (Italia) e formatosi presso le Accademie di Belle Arti di Siviglia e Napoli. La sua pratica artistica sostiene e promuove la funzione sociale dell’arte e della fotografia in particolare.