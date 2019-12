Associazione Scarlatti: in concerto Nicola Piovani e il suo sestetto

Il prossimo concerto organizzato dall’Associazione Alessandro Scarlatti, si svolgerà al Teatro Mercadante Giovedì 19 dicembre 2019. Ospite Nicola Piovani e il suo sestetto.

Grande serata si preannuncia per giovedì 19 dicembre, quando alle 20.30 si darà il via alla programmazione della Stagione odierna dell’Associazione Alessandro Scarlatti che aprirà le porte del Teatro Mercadante per ospitare il concerto/spettacolo “La musica è pericolosa ” del compositore, pianista e direttore d’orchestra Nicola Piovani.

Un nome divenuto famoso anche per i meno attenti alla sua musica, quando gli è stato assegnato il premio Oscar, nel 1999, per la celebre colonna sonora del film “La vita è bella”, di Roberto Benigni. Anche in questo concerto, Piovani sarà al pianoforte e dirigerà il suo sestetto formato da Marco Loddo al contrabbasso, Ivan Gambini alle percussioni, Marina Cesari sassofono e clarinetto, Pasquale Filastò alla chitarra e violoncello e Rossano Baldini alle tastiere.

“La musica è pericolosa” è un racconto musicale, una sorta di fiaba che viene “narrata” dagli strumenti presenti in scena. Con questo spettacolo si vuole percorrere, con parole e suoni, alcune tappe fondamentali della vita del maestro, quelle in cui si è trovato dinanzi alla pericolosità “seducente” della musica, attraverso la scoperta dei grandi autori, il fascino delle bande musicali e la potenza di una semplice canzonetta.

Pertanto, Piovani ci accompagnerà in un lungo e affascinante viaggio attraverso i frastagliati percorsi che l’hanno portato a collaborare con stimati autori come De André, Fellini, Magni, ma anche con vari registi spagnoli, francesi e olandesi, per il teatro, il cinema e la televisione.

Lì dove la musica non può arrivare supplisce la parola, ma è la musica, lingua universale dell’anima capace di esprimere “ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere”, a fare da padrona e a riempire la scena. Ad intervallare i racconti ci sarà l’esecuzione di alcuni brani inediti o arrangiamenti di brani già noti al pubblico.

Lo spettacolo, inoltre, si arricchisce di video-proieizioni dove, tra un brano e un racconto, vengono mostrate alcune opere che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato al lavoro musicale di Piovani.

“La musica è pericolosa come lo sono tutte le cose profondamente belle: ci cambiano, a volte ci ammaliano di bellezza, come gli innamoramenti adolescenziali; pericolosi possono essere i nostri incontri con quella bellezza che ha la forza di cambiarci dentro.” spiega Nicola Piovani, vincitore di numerosi premi come il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Ciak d’oro, il Golden Globe e, nel 1999, il già citato premio Oscar.

Ha firmato anche la musica di due importanti album di Fabrizio De André: Non al denaro non all’amore né al cielo, e Storia di un impiegato. Per Rizzoli ha pubblicato l’autobiografia “La musica è pericolosa”, che ha ispirato proprio questo particolare spettacolo di musica.

Alla fine degli anni Ottanta, inizia il sodalizio artistico con Vincenzo Cerami, autore del bellissimo romanzo del 1976 Un borghese piccolo piccolo, dal quale Mario Monicelli ne ha tratto un altrettanto bellissimo e struggente film con Alberto Sordi. Insieme all’attore Lello Arena, fondano la Compagnia della Luna, con l’intento di dare vita a un genere che in quel momento non trova spazio sulle scene italiane, un teatro dove musica e parola abbiano ambedue ampio spazio e interagiscano sul piano espressivo.

I primi frutti di questa collaborazione sono La cantata del Fiore (1988) e La cantata del Buffo (1990. Seguono Il Signor Novecento (1992), Canti di scena (1993) e Romanzo musicale (1998). Scrive l’opera Viaggi di Ulisse, composta e rappresentata per la prima volta il 2 Settembre 2011 al Ravello Festival. Nel 2013 esce il suo primo disco di canzoni Cantabile, con le voci dei cantanti amici De Gregori, Servillo, Giorgia, Grigolo, Ferreri, Mannoia, Proietti, Benigni, Jovanotti, Noa, Morandi, Benigni, e con la partecipazione dei Solisti della Scala di Milano.

Programma

La musica è pericolosa – Concertato