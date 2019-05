Al Maschio Angioino grande successo del recital lirico ‘Bel Canto al Castello’

“Noi per Napoli” nell’ambito del format “Luoghi Storici e Musica” ha presentato il recital lirico “Bel Canto al Castello”.

Applausi e consensi al Maschio Angioino per il nuovo appuntamento con l’ Associazione Culturale “Noi per Napoli” che nell’ambito del format “Luoghi Storici e Musica” con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il “Maggio dei Monumenti”, ha presentato il recital lirico “Bel Canto al Castello”.

Un momento di storia e di musica tra le mura del simbolo della città di Napoli che ha proiettato il folto pubblico tra le melodie di una dimensione canora senza tempo. Protagonisti il soprano Olga De Maio; il tenore Luca Lupoli; il tenore Lucio Lupoli accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaya.

A completare l’emozionante itinerario proposto dai tre straordinari e coinvolgenti artisti anche l’intervento del giornalista e storico, Giuseppe Giorgio che tanti consensi ha ottenuto con i suoi racconti ed i suoi aneddoti collegati al repertorio proposto.

A conquistare gli spettatori, tra cui l’autorevole giornalista Ermanno Corsi, testimonial dei prossimi eventi, e le evocazioni dei grandi protagonisti musicali di una Napoli ancora Capitale. Partendo dal Settecento, con la grande musica di Scarlatti e Mercadante, si è giunti a Rossini, Verdi, Denza, Lehar ed al maestro sorrentino De Curtis.

Dopo la visita al Castello ed il concerto a rendere più prelibata la serata ci hanno anche pensato i vini dell’Azienda Vitivinicola “Iovino” Montespina presentati dal viticoltore Antonio Iovino.

Un evento decisamente da ripetere così come hanno promesso gli organizzatori di di “Noi per Napoli” ed una nuova opportunità per fare solidarietà visto che parte dell’incasso servirà per la fornitura di generi di prima necessità alla Mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù di Napoli.