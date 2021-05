Covid 19, situazione sanitaria confortante e campagna di vaccinazione: Campania zona bianca?

Covid 19: il miglioramento del quadro sanitario e il forte cambio di passo nella campagna di vaccinazione potrebbero far presagire il passaggio della Campania in “zona bianca” da metà giugno.

Nelle ultime settimane, il quadro sanitario della Campania sul fronte Covid 19 è nettamente migliorato. Al calo dei positivi (il bollettino di ieri, martedì 18 maggio, parlava di 598 su oltre 13mila tamponi analizzati) corrisponde quello dei posti di Terapia Intensiva occupati (96 su 656).

Ed è altrettanto chiaro che il miglioramento è dovuto anche (se non soprattutto) all’intensificarsi della campagna di vaccinazione, con vari open day ormai aperti su tutto il territorio, come dimostrano quelli organizzati dalla Asl di Caserta (ben quattro in dieci giorni) e dalla Asl Napoli 2 Nord.

Alle ore 12 del 18 maggio 2021, l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia informa che complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.840.550 cittadini: Di questi 725.820 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.566.370.

Insomma, il quadro che ne emerge è senza dubbio molto più rassicurante rispetto al recente passato, visto che la Campania è tornata zona gialla dallo scorso 26 aprile dopo che dall’8 marzo al 25 aprile era stata prima “rossa” e poi “arancione”, dopo aver sofferto enormemente la seconda e la terza ondata di contagi.

Per questo, come riporta “Il Mattino”, non sembra essere lontano il passaggio della Campania in zona bianca (ovvero quella con il più basso rischio di contagio): tale passaggio potrebbe esserci a partire da metà giugno.

Uno step che sarebbe molto importante anche per consentire una maggiore ripresa del settore turismo e una buona partenza per la stagione estiva. Basti pensare che in zona bianca non c’è coprifuoco (al momento in vigore dalle 23 ma che, se i dati dei contagi lo permetteranno, non dovrebbe esserci più in tutta Italia dal 21 giugno), mentre l’unico divieto è quello di assembramento e l’obbligo è quello di indossare la mascherina.