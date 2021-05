Vaccino anti Covid 19, il 19 maggio “Moderna Day” per over 65 a Caserta: ecco come prenotarsi

Vaccinazione anti Covid 19 a Caserta: mercoledì 19 maggio giornata aperta agli over 65 per la somministrazione di 5000 dosi del vaccino Moderna.

Dopo ben tre Astra Day (l’ultimo dei quali è in programma domani), la Asl di Caserta ha organizzato anche un Moderna day per la somministrazione del vaccino Moderna destinata agli over 65. Tale open day si terrà mercoledì 19 maggio in tutti i centri vaccinali dell’Asl di Caserta dalle 7.30 alle 23 per un totale di 5000 somministrazioni.

I residenti della provincia di Caserta che intendono partecipare dovranno registrarsi all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/ModernaDayOver65, a partire dalle ore 12 di oggi, lunedì 17 maggio.

Come sempre, per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili codice fiscale, numero di tessera Sanitaria, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare. Per conoscere l’esito definitivo della prenotazione, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione (a partire dalle ore 20 di oggi).

Qualora l’esito risulti positivo, si riceverà un SMS ed una e-mail di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale, con l’invio del consenso e del questionario da portare compilato.

I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’Asl. All’esaurimento dei posti è previsto overbooking (ovvero l’eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti) e la “coda” di overbooking verrà utilizzata per successive convocazioni.